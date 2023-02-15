التعاون التونسي العماني في المجال العسكري، محور لقاء وزير الدفاع بسفير سلطنة عمان

مثّل التعاون التونسي العُماني في المجال العسكري محور لقاء جمع اليوم الاربعاء، في مقرّ الوزارة، وزير الدّفاع الوطني عماد ممّيش، بسفير سلطنة عُمان هلال بن عبد الله بن علي السناني المعيّن حديثًا.



وعبّر وزير الدّفاع الوطني بالمناسبة ، عن استعداد الوزارة لمواصلة العمل للارتقاء بمستوى التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين وإرساء شراكة دائمة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك على غرار تبادل الخبرات والتكوين والتدريب والصحة العسكرية وغيرها، بما يساهم في تطوير القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية.



من جهته أشاد السّفير العماني بمستوى التعاون بين البلدين، مؤكّدا عزم بلاده على تطوير العمل المشترك في مختلف المجالات العسكرية بما من شأنه أن يساهم في الارتقاء بمستوى القوات المسلحة للطرفين.



