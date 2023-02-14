استعدادا لنهائيات كاس افريقيا للامم للاواسط - المنتخب التونسي ينهزم وديا امام نظيره السنغالي 1-2

خسر المنتخب التونسي لأقل من 20 سنة امام نظيره السنغالي 1-2 في المقابلة الودية التي اقيمت بينهما اليوم الثلاثاء بملعب حمادي العقربي برادس استعدادا لنهائيات كأس افريقيا للأمم للأواسط لكرة القدم التي ستحتضنها مصر من 19 فيفري الجاري الى غاية 11 مارس القادم.



وبادر سامبا ديالو بافتتاح التسجيل لفائدة المنتخب السنغالي منذ الدقيقة الثانية من ركلة جزاء قبل ان يدرك المنتخب التونسي التعادل عن طريق علي السعودي في الدقيقة 14. وجاء هدف الانتصار لمنتخب "اسود التيرانغا" بواسطة باب ديالو في الدقيقة 46.

وكان التعادل السلبي حسم المواجهة الودية الاولى بين المنتخبين التي اقيمت يوم السبت الماضي بملعب 15 أكتوبر ببنزرت.

وتجدر الاشارة الى أنّ القرعة الخاصة بنهائيات كاس افريقيا للامم وضعت أبناء المدرب عادل السليمي في المجموعة الثالثة مع منتخبات زامبيا وغامبيا وبينين في حين سيكون المنتخب السنغالي ضمن المجموعة الاولى الى جانب مصر ونيجيريا وموزمبيق.

وستستهل العناصر الوطنية مشاركتها بملاقاة غامبيا يوم 21 فيفري قبل مواجهة بينين يوم 24 فيفري على أن تختتم سلسلة مبارياتها في الدور الاول ضد زامبيا يوم 27 من الشهر ذاته.

ويتاهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي إضافة إلى أفضل صاحبي مركز ثالث.





