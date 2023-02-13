بحث وزير السياحة محمد المعز بلحسين مع المدير العام لشركة "أم أس سي " للرحلات البحرية لينوناردو ماسا إمكانية مضاعفة عدد المسافرين إلى تونس ضمن سلسلة لقاءات أجراها، الاثنين، مع مسؤولين ايطالييين لاستقطاب السائح الإيطالي .



وأجرى بلحسين سلسلة لقاءات مع المسؤولين الإيطاليين المشرفين على القطاع السياحي، خلال اليوم الثاني من مشاركته في البورصة الدولية للسياحة بميلانو إلى جانب إجراء لقاءات مع مسؤولين تونسيين عن قطاع النقل والسياحة يشاركون في الجناح التونسي بالمعرض.

واتفق بلحسين مع رئيس الجامعة الإيطالية لوكالات الأسفار سيمنينز قيسابو، على وضع خطة عمل مشتركة لتعزيز تدفق السياح الإيطاليين إلى تونس والقيام بعمليات ترويجية لدعم الوجهة التونسية بالسوق الإيطالية مع إيلاء عناية خاصة بالسياحة الصحراوية والثقافية.

وأبدى رئيس جامعة الخدمات السياحية أنزا كارلا، اهتمامه بالوجهة التونسية والاستثمار في عدد من الوحدات السياحية بمختلف جهات البلاد التونسية.

والتقي بلحسين رئيس البورصة المتوسطية للسياحة الأركيولوجية ايكو بيكاريلي ورئيس معرض الصناعات التقليدية أنطونيو أنيجيليتا والرئيس المدير العام لشركة معارض ميلانو لوكا بليرمو و الرئيس المدير العام لمتعهد الرحلات "فراتور ستيفانو بمبيلي.

ودعا بلحسين المهنيين التونسيين المشاركين في التظاهرة على غرار ممثلي الناقلات الوطنية "الخطوط الجوية التونسية " و"الطيران الجديد " ووكالات الأسفار وممثلي المؤسسات الفندقية إلى ضرورة الإعداد لاستقبال السياح الإيطاليين .

وتسعى وزارة السياحة، في إطار المخطط العملي إلى استرجاع النشاط السياحي لما بعد كوفيد-19، لتحقيق 80 من احصائيات سنة 2019 خاصة من حيث قيمة العائدات السياحية.

وسجلت تونس خلال سنة 2022 توافد أكثر من 6 ملايين و437 ألف سائح من مختلف الجنسيات مما شكل ارتفاعا يفوق 160 بالمائة مقارنة بسنة 2021 ويساوي النسبة المحققة سنة 2019.









