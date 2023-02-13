منتدى الحقوق الاقتصادية يدعو الباحثين في الجامعة التونسية الى ترشيح اعمال بحث في مجال الفعل الاجتماعي في تونس لتثمينها ونشرها

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الباحثين في الجامعة التونسية الى ترشيح اعمال بحث ليتولى تثمينها ونشرها وذلك "في إطار عمله على المساهمة في إثراء الانتاج المعرفي في تونس وتعزيز ديناميكياته من خلال تشريك جميع الفئات العمرية والاختصاصات والمقاربات المنهجية"
وتوجه المنتدى بهذه الدعوة الى كافة الأطراف المعنية في الجامعات والكليات التونسية بهدف العمل على التنسيق بين الأساتذة المشرفين ورؤساء الأقسام والمخابر البحثية وطلاب وطالبات ماجستير بحوث أو دكتوراه لترشيح أعمال بحثية (رسالة ماجستير، جزء من رسالة دكتوراه ...) تعتمد التجديد في الطرح وتسلط الضوء على أسئلة جادة ذات صلة بالسياق التونسي وتتميز بمقاربات مهيكلة في العلوم الاجتماعية والانسانية عامة.
وبين ان هذه الدعوة تعد مرحلة أولى من مبادرة تهدف الى دعم التشبيك بين المجتمع المدني والفضاء الجامعي والعلمي وبناء جسور تكامل بين الانتاج الأكاديمي وغير الأكاديمي وإتاحة فرص النشر للباحثين والباحثات الشبان وتثمين أعمالهم بتوجيهها الى فئات واسعة ومختلفة من القراء.
ويأمل المنتدى الى العمل مع الفرق البحثية على استخلاص مقالات وورقات بحثية من رسائل الماجستير والدكتوراه التي سيتم اختيارها قصد نشرها، ويتكفل المنتدى بترجمة هذه الورقات الى لغة أو لغتين اضافيتين.
وقد وضع المنتدى استمارة على الانترنات للمهتمين بالتواصل معه على الرابط التالي: https://forms.office.com/r/k8hqTRGy5U
وتوجه المنتدى بهذه الدعوة الى كافة الأطراف المعنية في الجامعات والكليات التونسية بهدف العمل على التنسيق بين الأساتذة المشرفين ورؤساء الأقسام والمخابر البحثية وطلاب وطالبات ماجستير بحوث أو دكتوراه لترشيح أعمال بحثية (رسالة ماجستير، جزء من رسالة دكتوراه ...) تعتمد التجديد في الطرح وتسلط الضوء على أسئلة جادة ذات صلة بالسياق التونسي وتتميز بمقاربات مهيكلة في العلوم الاجتماعية والانسانية عامة.
وبين ان هذه الدعوة تعد مرحلة أولى من مبادرة تهدف الى دعم التشبيك بين المجتمع المدني والفضاء الجامعي والعلمي وبناء جسور تكامل بين الانتاج الأكاديمي وغير الأكاديمي وإتاحة فرص النشر للباحثين والباحثات الشبان وتثمين أعمالهم بتوجيهها الى فئات واسعة ومختلفة من القراء.
ويأمل المنتدى الى العمل مع الفرق البحثية على استخلاص مقالات وورقات بحثية من رسائل الماجستير والدكتوراه التي سيتم اختيارها قصد نشرها، ويتكفل المنتدى بترجمة هذه الورقات الى لغة أو لغتين اضافيتين.
وقد وضع المنتدى استمارة على الانترنات للمهتمين بالتواصل معه على الرابط التالي: https://forms.office.com/r/k8hqTRGy5U
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