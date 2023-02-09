المنستير: اللّجنة الجهوية لتفادى الكوارث جاهزة للتدخل في حال حدوث تقلبات مناخية (الوالي)

Publié le Jeudi 09 Février 2023 - 20:13 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أكد والي المنستير المنذر بن سيد علي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم أنّ اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالجهة بصدد متابعة التقلبات المناخية ومختلف الأسلاك على جاهزة للتدخل لحماية الأرواح والممتلكات في حال تطلب الأمر ذلك.

ودعا المواطنين لاتخاذ الحذر في حال تسجيل هطول أمطار أو رياح قوية والابتعاد عن الأسلاك الكهربائية. وحث البحارة على أن لا تكون مراكبهم قريبة من بعضها البعض لتفادي تعرضها إلى أضرار في حال هبوب رياح قوّية، والفلاحين لأخذ الاحتياطات اللازمة على مستوى البيوت الحامية للتخفيف من أية أضرار محتملة في حال نزول أمطار غزيرة أو هبوب رياح قوية.

وأوضح الوالي أنّ اللّجنة الجهوية لتفادى الكوارث عقدت أمس اجتماعا طارئا بحضور مختلف مكوّناتها. وسبق لها تنظيم جلسة استباقية استعدادا لأية تغيرات مناخية محتملة.

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