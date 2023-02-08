أُنس جابر تنسحب من المشاركة في بطولتي الدوحة ودبي

أعلنت اللاعبة التونسية أُنس جابر المصنفة الثالثة عالميا اليوم الأربعاء انها قررت الانسحاب من المشاركة في بطولتي الدوحة ودبي المقررتين هذا الشهر، لإجراء جراحة بسيطة.



وقالت على حسابها على "انستغرام " انه بسبب وضعها الصحي "قرر فريقي الطبي حاجتي لجراحة بسيطة لمساعدتي على العودة للملاعب وتقديم أداء جيد".

وقالت "سأضطر للغياب عن بطولتين في الدوحة ودبي وهذا يفطر قلبي".

وتابعت "أود أن أعرب عن أسفي لجميع المشجعين في الشرق الأوسط الذين انتظروا لقائي هناك. أعدكم بالعودة أكثر قوة وأفضل صحة".

وستقام بطولة قطر المفتوحة في الفترة من 13 إلى 18 فيفري بينما ستقام بطولة دبي في الأسبوع التالي.







