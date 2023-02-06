ذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ليل اليوم الاثنين، في بلاغ انها "تتابع بصفة متواصلة وبالتنسيق المُستمرّ مع سفارة تونس بأنقرة و القنصلية العامة بإسطنبول (تركيا) والبعثة التونسية بدمشق (سوريا) ، وضعية أفراد الجالية بكلّ من تركيا وسوريا عَقِبَ الزلزال المُدمّر الذي جدّ فجر اليوم بمناطق مُختلفة من هذيْن البلديْن الشقيقيْن، مُخلّفا خسائر بشريّة هائلة.



وافادت الوزارة في بلاغها أنه لم يتمّ إلى حدّ الآن تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة من بين أفراد الجالية التونسية، واهابت في المقابل بالتونسيّين المتواجدين بكلّ من تركيا وسوريا إتباع إجراءات السلامة والحذر والبقاء في اتصال مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية بهذيْن البلديْن والإبلاغ عن كل ما قد يتمّ التوصّل به من مُعطيات، إن وُجدت، بشأن وضعيّات تخصّ أفراد الجالية أو طلبات مُساعدة من قبلهم على إثر هذا الزلزال



ونشرت الوزارة أرقام الهاتف التالية الموضوعة على ذمة التونسيين هناك :

- سفارة الجمهورية التونسية بأنقرة:

هاتف قارّ: 00903124919657 - 00903124919635

هاتف جوّال: 00905347053088

- القنصلية العامة للجمهورية التونسية بإسطنبول:

هاتف قارّ: 00902122174156

هاتف جوّال: 00905315820850 – 00905345951885 - 00905364075499

- البعثة التونسية بدمشق:

هاتف قارّ: 00963116132700

هاتف جوّال: 00963936520748 - 00963116114473





