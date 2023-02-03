رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة تكوين مخزون اسراتييجي من المواد لإجهاض محاولات إفتعال الأزمات

واجتمع سعيّد عصر، الجمعة، بقصر قرطاج، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، وبوزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، والمديرة العامة للديوانة، نجاة الجوّادي، لبحث أسباب فقدان عدد من الموّاد في الأسواق.وأدت أسباب غير طبيعية إلى هذه الظاهرة، التي لم تعرفها تونس حتى زمن الأزمات الاقتصادية الكبرى في العقود الماضية، وفق ما ورد في بلاغ رئاسة الجمهورية.وأكّد سعيد أنه لم يعد يخفى على أحد أن من يقف وراء تواصل ظاهرة شحّ الموّاد وندرتها يسعى بكلّ الطرق إلى تأجيج الوضع الاجتماعي لكي يستفيد سياسيا.وأوضح ، في سياق متصل، بأن الشعب التونسي لم تعد تخفى عليه هذه الأسباب ويطالب بمحاسبة كل من أجرم في حقّه وكل من يسعى إلى تجويعه والتنكيل به.