عقوبات مالية ضد النجم الساحلي و النادي البنزرتي و الاولمبي الباجي ونجم المتلوي

قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعها الدوري المنعقد اليوم الاربعاء تسليط جملة من العقوبات المالية على عدد من اندية بطولة الرابطة المحترفة الاولى توزعت تفاصيلها على النحو الاتي :

-معاقبة النجم الساحلي بتوبيخ و خطية مالية قدرها 5000 دينار من اجل العود في رمي المقذوفات المتنوعة منها الشماريخ بعد اشعالها على ارضية الميدان من قبل جماهيره خلال المباراة التي جمعته بالترجي الرياضي يوم 30 جانفي المنقضي.

-معاقبة الاولمبي الباجي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من اجل العود في رمي المقذوفات المتنوعة من قبل جماهيره خلال المقابلة التي جمعته باتحاد بن قردان يوم 30 جانفي المنقضي.

-معاقبة نجم المتلوي وبعد التنبيه عليه في مناسبة سابقة بتوبيخ و خطية مالية قدرها 2500 دينار من اجل رمي المقذوفات المتنوعة من قبل جماهيره بمناسبة المباراة التي جمعته بمستقبل الرجيش يوم 30 جانفي المنقضي.

-معاقبة النادي البنزرتي بتوبيخ و خطية مالية قدرها 1500 دينار من اجل اشعال الشماريخ في المدارج دون رميها من قبل جماهيره خلال المباراة التي جمعته بالنادي الصفاقسي يوم 30 جانفي المنقضي.





