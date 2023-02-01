النوري اللجمي يؤكد أنه سيواصل مهامه على رأس "الهايكا" إلى حين صدور تشريع جديد

النوري اللجمي يؤكد أنه سيواصل مهامه على رأس "الهايكا" إلى حين صدور تشريع جديد

Publié le Mercredi 01 Février 2023 - 12:52 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، النوري اللجمي، اليوم الأربعاء، بأنه سيواصل مهامه على رأس الهيئة، وذلك في تعليق على ما تم تداوله بشأن انتهاء رئاسته لـ"الهايكا" بعد صدور أمر حكومي بالرائد الرسمي يؤكد انتهاء استثناء كان تمتع به للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغه سن التقاعد.

وقال اللجمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء (وات) اليوم الأربعاء، إنه سيستمر في رئاسة "الهايكا"، التي أكد أنها ستواصل القيام بمهامها بصفة طبيعية إلى حين صدور تشريع جديد ينظم القطاع السمعي والبصري وعمل الهيئة.

وبين أن ما صدر بالرائد الرسمي مساء أمس "هو تسوية لوضعيته القانونية بعد بلوغه سن التقاعد، والتي تتطلب إصدار أمر حكومي للإبقاء عليه في حالة مباشرة"، مشيرا إلى تأخر صدور هذا الأمر المتعلق بالفترة الممتدة بين أكتوبر 2020 وديسمبر 2022.

وكان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مساء أمس الثلاثاء، أمر حكومي "يمنح بمقتضاه رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد ابتداء من 1 أكتوبر2020 إلى غاية 31 ديسمبر2022، على سبيل التسوية".

وذكر اللجمي، في تصريحه لـ(وات)، أن الهيئة كانت ولازالت تطالب بتسوية وضعيتها القانونية، خاصة بعد تجاوز الفترة المحددة لها بست سنوات، لتبلغ عشر سنوات في ماي المقبل، مؤكدا على ضرورة الإسراع بتغيير المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المنظم لقطاع السمعي والبصري ولعمل الهيئة.

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