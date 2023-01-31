الاتحاد المنستيري يضم لاعب الارتكاز منذر القاسمي

تعاقد الاتحاد المنستيري مع لاعب الارتكاز منذر القاسمي في اطار سعيه لاثراء رصيده البشري تحسبا للاستحقاقات القادمة المحلية والافريقية.

وسبق للقاسمي (31 عاما) ان تقمص الوان عدة فرق على غرار الترجي الرياضي والنادي الإفريقي واتحاد بن قردان ونادي حسين اربيد الاردني والخليج السعودي.

ونشط الاتحاد المنستيري بشكل لافت خلال هذا الميركاتو الشتوي وتمكن من ضم المهاجمين شهاب الجبالي ومحمد المدفعي والمالي بوبكر تراوري والمدافع وائل بن عثمان.

وفي المقابل، فسخت ادارة الفريق عقد اللاعب انيس بن حتيرة ونور الدين الشرطاني.

وكان الاتحاد المنستيري ضمن تاهله الى مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بتصدره حاليا المجموعة الثانية برصيد 25 نقطة.

كما سيخوض الفريق انطلاقا من شهر فيفري القادم منافسات مرحلة المجموعات لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم ضمن المجموعة الرابعة الى جانب مازيمبي الكونغولي وريال باماكو المالي ويانغ افريكانز التنزاني.



