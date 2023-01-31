توسّعت بولاية قفصة شبكة الشركات الأهلية ليبلغ عددها حاليا ستّ شركات بعد الإعلان في نهاية الأسبوع المنقضي عن تأسيس شركتين محلّيتين أهليتين جديدتين بمعتمديات زانوش وقفصة الجنوبية والقصر، سوف تنشطان حسب مؤسّسيها في قطاع الفلاحة والخدمات الفلاحية وتثمين المنتوج الفلاحي.



وتُعدّ الشركة الأهلية "للخدمات الفلاحية وتثمين المنتوج الفلاحي" بمعتمديتي قفصة الجنوبية والقصر والشركة المحلّية "للفلاحة والخدمات" بمنطقة البهلولة من معتمدية زانوش، أولى الشركات الأهلية التي يتمّ تأسيسها بولاية قفصة خارج مناطق الحوض المنجمي الذي شهد منذ شهر نوفمبر من العام الماضي تأسيس أربع شركات أهلية بمعتمديات الرديف وأم العرائس والمظيلة، وهي شركات سوف تتركّز أنشطتها حسب باعثيها على أنشطة لها علاقة بقطاع الفسفاط مثل نقل الفسفاط والمواد المنجمية وتثمين شوائب الفسفاط والخدمات.



ويُعوّل مؤسسّو هذه الشركة على الدولة من أجل دعم الشركة ماليا، وذلك على ضوء ما نصّ عليه المرسوم عدد 13 الخاصّ بالصلح الجزائي، في فصله عدد 30 حول تخصيص 20 بالمائة من العائدات المالية لهذا الصُّلح، لفائدة الجماعات المحلية، بغاية المساهمة في رأس مال مؤسسات محلية أو جهوية تأخذ شكل شركات ذات صبغة أهلية أو استثمارية أو تجارية طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.



كما تضمّن في هذا السياق قانون المالية لسنة 2023 إحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار، لتمويل الشركات الأهلية الجهوية أو المحلية من خلال إسناد قروض بشروط تفاضلية لفائدة هذه الشركات، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2023



وسبق تأسيس هذه الشركات الأهلية بولاية قفصة، تنظيم أيّام إعلامية ودورات تكويية إنتظمت بكلّ معتمديات الولاية من أجل التعريف بهذا الصّنف من الشركات و بإجراءات بعثثا وتسييرها بالإضافة إلى تدارس جملة من الأفكار لشركات أهلية بالإمكان تأسيها في الجهة.



وتهدف الشركات الأهلية إستنادا إلى المرسوم عدد 15 لسنة 2022, إلى تحقيق التنمية الجهوية وأساسا بالمعتمديات، على قاعدة الإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها، من خلال ممارسة أنشطة اقتصادية انطلاقا من الجهة الترابية المنتصبة بها.





