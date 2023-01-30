فتح باب الترشح لجائزة عبد الوهاب بن عياد الأدبية في دورتها الثالثة

أعلنت مؤسسة عبد الوهاب بن عياد عن فتح باب الترشَح لجائزة عبدالوهاب بن عياد الأدبية في دورتها الثالثة (2023). وحدّدت يوم 30 جوان القادم آخر أجل لتسليم الكتب المرشحة.



وتتوج جائزة هذه الدورة أفضل المؤلفات في مجموعة من الأصناف الأدبية وهي "الرواية أو المجموعة القصصية" المكتوبة باللغة العربية وقيمتها 20 ألف دينار، و"الرواية أو المجموعة القصصية" المكتوبة باللغة الفرنسية (20 ألف دينار) والمقالة الفكرية الطويلة المكتوبة باللغة العربية أو الفرنسية (20 ألف دينار) وكذلك المجموعة الشعرية المكتوبة باللغة العربية أو الفرنسية (20 ألف دينار)، إلى جانب جائزة الكتاب الأدبي أو الكتاب المصور الموجه للأطفال أو اليافعين وقيمتها 10 آلاف دينار.

وينبغي تسليم ثماني نسخ من الكتاب المرشح إلى مقر المؤسسة الكائن في عمارة سكازار بنهج "آلفريد نوبل" البحيرة 3 تونس.



واشترط المنظمون أن تكون الكتب المرشحة بالاتفاق بين الكاتب والناشر وأن تكون الأعمال منشورة من طرف دار نشر تونسية أو في إطار شراكة معها خلال سنتيْ 2022 و2023، كما لا ينبغي أن تكون الكتب المرشحة قد سبق أن فازت في جائزة أخرى.



وتأسست هذه الجائزة سنة 2021. وتحمل اسم رجل الأعمال، عبد الوهاب بن عياد الذي وافته المنية يوم 5 أفريل 2019 عن سن ناهزت81 سنة.



