جندوبة: فوز صلاح الفرشيشي ورؤوف الفقيري وحاتم الهواوي ومحمد اليحياوي بمقاعد في مجلس النواب ونسبة المشاركة 11,77 بالمائة

افرزت نتائج الانتخابات التشريعية بالدوائر الانتخابية الأربع بولاية جندوبة (طبرقة-عين دراهم، غار الدماء – وادي مليز-جندوبة وبوسالم-بلطة بوعوان) في طورها الثاني الذي اجري على امتداد كامل يوم أمس الاحد، على فوز كل من صلاح الفرشيشي ورؤوف الفقيري وحاتم الهواوي ومحمد اليحياوي بمقاعد في مجلس نواب الشعب المرتقب



وبلغت نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بدوائر ولاية جندوبة الانتخابية الأربع 11,77 بالمائة من مجموع الناخبين المسجلين، وفق ما أكدته الهيئة الفرعية للانتخابات، وكانت النسبة في الدور الأول من الانتخابات التي أجريت في 17 ديسمبر المنقضي، 11,25 بالمائة.



وتحصل رؤوف الفقيري المترشح عن دائرة غار الدماء-وادي مليز على 5288 صوتا مقابل 3475 صوتا لمنافسه عبد اللطيف المرزوقي

وتحصل المترشح عن دائرة بوسالم- بلطة بوعوان صلاح الفرشيشي عن 5052 صوتا مقابل 1856 صوتا لمنافسه سامي الصكوحي

وتحصل المتر شح على دائرة طبرقة –عين دراهم محمد اليحياوي على 4100 صوت مقابل 3901 صوت لمنافسته هدى السومري

وتحصل المترشح عن دائرة جندوبة حاتم الهواوي على 3554 صوتا مقابل 2435 صوتا لمنافسه حسن العيادي.



وشغل كل من صلاح الفرشيشي ورؤوف الفقيري خطة رئيس بلدية الأول ببلطة بوعوان التي ترشح فيها والثاني على بلدية القلعة المعدن فرقصان بمعتمدية غار الدماء، وهما بلديتان محدثتان سنة 2016.

وشغل محمد اليحياوي أستاذ للتعليم الثانوي وحاتم الهواوي معلما بالمدارس الابتدائية ومدير احداها.

وشغل محسن الهرمي وهو معلم، كاتب عام لجنة التنسيق الحزبي للتجمع الدستوري الديمقراطي قبل حله.



وكانت دائرة جندوبة الشمالية –فرنانة قد حسم امر الفوز فيها للمترشح عن دائرتها محسن الهرمي وذلك بعد ان حصل على 51,8 من نسبة الأصوات التي ادلى بها المقترعون في الدور الأول من الانتخابات التشريعية التي أجريت في 17 من الشهر المنقضي.



