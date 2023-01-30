صفاقس 2- تشريعية: النتائج الأولية للدور الثاني المعلن عنها من طرف الهيئة الفرعية للانتخابات

أسفرت النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية للدوائر الست، التابعة للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2، وفق ما جاء باللوحات البيانية لقاعة العد والتجميع بالرائد البجاوي، عن فوز كل من معز برك الله عن دائرة صفاقس المدينة، وصابر المصمودي عن دائرة صفاقس الغربية، وفاطمة المسدي عن دائرة صفاقس الجنوبية، وأيمن المرعوي عن دائرة طينة، وشكري البحري عن دائرة عقارب، وإبراهيم حسين عن دائرة المحرس الصخيرة الغريبة.



وتحصل هؤلاء المترشحون ومنافسوهم على الأصوات التالية:



صفاقس المدينة



معز برك الله 4208 أصوات

عبد الناصر نجاح 3665 صوتا



صفاقس الجنوبية



فاطمة المسدي 5668 صوتا

يوسف العوي 2610 أصوات



طينة



أيمن المرعوي 2206 أصوات

غادة بن دبابيس 1983 صوتا



صفاقس الغربية



صابر المصمودي 4250 صوتا

سرحان الناصري 2863 صوتا



عقارب



شكري البحري 2537 صوتا

كمال البكاري 1143 صوتا



الصخيرة الغريبة المحرس



ابراهيم بن حسين 4915 صوتا

سليم المشي 4865 صوتا



مسك



