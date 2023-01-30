صفاقس 2- تشريعية: النتائج الأولية للدور الثاني المعلن عنها من طرف الهيئة الفرعية للانتخابات

Publié le Lundi 30 Janvier 2023 - 10:11 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أسفرت النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية للدوائر الست، التابعة للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2، وفق ما جاء باللوحات البيانية لقاعة العد والتجميع بالرائد البجاوي، عن فوز كل من معز برك الله عن دائرة صفاقس المدينة، وصابر المصمودي عن دائرة صفاقس الغربية، وفاطمة المسدي عن دائرة صفاقس الجنوبية، وأيمن المرعوي عن دائرة طينة، وشكري البحري عن دائرة عقارب، وإبراهيم حسين عن دائرة المحرس الصخيرة الغريبة.

وتحصل هؤلاء المترشحون ومنافسوهم على الأصوات التالية:

صفاقس المدينة

معز برك الله 4208 أصوات
عبد الناصر نجاح 3665 صوتا

صفاقس الجنوبية

فاطمة المسدي 5668 صوتا
يوسف العوي 2610 أصوات

طينة

أيمن المرعوي 2206 أصوات
غادة بن دبابيس 1983 صوتا

صفاقس الغربية

صابر المصمودي 4250 صوتا
سرحان الناصري 2863 صوتا

عقارب

شكري البحري 2537 صوتا
كمال البكاري 1143 صوتا

الصخيرة الغريبة المحرس

ابراهيم بن حسين 4915 صوتا
سليم المشي 4865 صوتا

مسك

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