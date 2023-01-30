صفاقس 2- تشريعية: النتائج الأولية للدور الثاني المعلن عنها من طرف الهيئة الفرعية للانتخابات

أسفرت النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية للدوائر الست، التابعة للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2، وفق ما جاء باللوحات البيانية لقاعة العد والتجميع بالرائد البجاوي، عن فوز كل من معز برك الله عن دائرة صفاقس المدينة، وصابر المصمودي عن دائرة صفاقس الغربية، وفاطمة المسدي عن دائرة صفاقس الجنوبية، وأيمن المرعوي عن دائرة طينة، وشكري البحري عن دائرة عقارب، وإبراهيم حسين عن دائرة المحرس الصخيرة الغريبة.
وتحصل هؤلاء المترشحون ومنافسوهم على الأصوات التالية:
صفاقس المدينة
معز برك الله 4208 أصوات
عبد الناصر نجاح 3665 صوتا
صفاقس الجنوبية
فاطمة المسدي 5668 صوتا
يوسف العوي 2610 أصوات
طينة
أيمن المرعوي 2206 أصوات
غادة بن دبابيس 1983 صوتا
صفاقس الغربية
صابر المصمودي 4250 صوتا
سرحان الناصري 2863 صوتا
عقارب
شكري البحري 2537 صوتا
كمال البكاري 1143 صوتا
الصخيرة الغريبة المحرس
ابراهيم بن حسين 4915 صوتا
سليم المشي 4865 صوتا
مسك
وتحصل هؤلاء المترشحون ومنافسوهم على الأصوات التالية:
صفاقس المدينة
معز برك الله 4208 أصوات
عبد الناصر نجاح 3665 صوتا
صفاقس الجنوبية
فاطمة المسدي 5668 صوتا
يوسف العوي 2610 أصوات
طينة
أيمن المرعوي 2206 أصوات
غادة بن دبابيس 1983 صوتا
صفاقس الغربية
صابر المصمودي 4250 صوتا
سرحان الناصري 2863 صوتا
عقارب
شكري البحري 2537 صوتا
كمال البكاري 1143 صوتا
الصخيرة الغريبة المحرس
ابراهيم بن حسين 4915 صوتا
سليم المشي 4865 صوتا
مسك
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