قبلي: انتهاء عملية الفرز والاعلان عن النتائج الاولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية

قبلي: انتهاء عملية الفرز والاعلان عن النتائج الاولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية

Publié le Lundi 30 Janvier 2023 - 09:52 قراءة: 1 د, 9 ث
      
فرغت الهيئة الفرعية للانتخابات بقبلي من فرز محاضر التصويت التابعة لكافة مركز الاقتراع البالغ عددها 84 مركزا بها 175 مكتبا للتصويت موزعين على الدوائر الانتخابية الثلاث بالجهة

وتظهر النتائج الاولية حسب ما اكده عضو الهيئة الفرعية للانتخابات احمد الدقاشي ل"وات"، وحسب المعطيات التي تم تعليقها بمركز التجميع والفرز بالقاعة الرياضية المغطاة بالمدخل الشمالي لمدينة قبلي، فوز المترشح الطاهر بنمنصور عن دائرة قبلي سوق الاحد باكبر عدد من الاصوات بـ 4524 صوتا مقارنة بالمترشح عن نفس الدائرة حكيم حسين الذي تحصل على2776 صوتا من اجمالي 7300 ناخب وناخبة ادلوا باصواتهم في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية لاختيار ممثلهم في البرلمان المقبل

كما تظهر النتائج ذاتها فوز المترشح بوبكر بن يحيى عن دائرة دوز بالعدد الاكبر من الاصوات بـ 1755 صوتا، في حين تحصل المترشح الثاني عن هذه الدائرة عبد الله بنسالم على 1317 صوتا من اجمالي اصوات 3072 ناخبا وناخبة قاموا بالتصويت اليوم بهذه الدائرة

وفي ذات السياق احتل المترشح عن دائرة الفوار رجيم معتوق الياس بوكوشة المرتبة الاولى من حيث عدد المصوتين في الدور الثاني للانتخابات التشريعية بهذه الدائرة بـ 2366 صوتا متقدما بذلك على المترشح الثاني عن نفس الدائرة محمد بنحميد الذي تحصل على 1950 صوتا من اجمالي 4316 عملية تصويت

يشار الى ان النسبة الاولية للاقبال على التصويت بولاية قبلي بلغت بعد التثبت من محاضر الفرز 11 فاصل 79 بالمائة حيث ادلى 14688 ناخبا وناخبة باصواتهم من بين 128567 مسجلا في الانتخابات التشريعة بالدوائر الانتخابية الثلاث لهذه الولاية



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