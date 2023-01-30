صفاقس 1: فوز 7 مترشحين لتمثيل الدوائر الانتخابية السبع التابعة لصفاقس 1 في المجلس النيابي القادم

اظهرت النتائج الاولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية 2022 بالدوائر الانتخابية السبع التابعة لصفاقس1 وهي : دائرة ساقيت الزيت، ودائرة ساقية الدائر، ودائرة قرقنة، ودائرة الحنشة، ودائرة بئر علي بن خليفة، ودائرة منزل شاكر، ودائرة جبنيانة-العامرة، التي تضمنتها اللوحات البيانية للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس1، فوز 7 مترشحين لتمثيل الدوائر الانتخابية السبع في المجلس النيابي القادم وهم على التوالي :



"مليك كمون" عن دائرة ساقية الزيت، وذلك اثر حصوله على 4335 صوتا من اصوات الناخبين، مقابل حصول منافسه "محمد كمون" على 3197 صوتا



"طارق مهدي" عن دائرة ساقية الدائر، وذلك إثر حصوله على 3321 صوتا من اصوات الناخبين، مقابل حصول منافسته "نوار الشرفي" على 3111 صوتا



"محمود شلغاف" عن دائرة قرقنة، وذلك إثر حصوله على 1625 صوتا من اصوات الناخبين، مقابل حصول منافسه "عادل الأرقش" على 1301 صوت



"عصام شوشان" عن دائرة الحنشة، وذلك إثر حصوله على 2800 صوت من اصوات الناخبين، مقابل حصول منافسه "الهادي العزعوزي" على 2410 اصوات



"منال بديدة" عن دائرة بئر علي بن خليفة، وذلك إثر حصولها على 2722 صوتا من اصوات الناخبين، مقابل حصول منافسها "عبد المجيد أولاد علي" على 1733 صوتا



"حسن الجربوعي" عن دائرة منزل شاكر، وذلك إثر حصوله على 3219 صوتا من اصوات الناخبين، مقابل حصول منافسه "محمد العشي" على 2842 صوتا



"عبد الحافظ الوحيشي" عن دائرة جبنيانة-العامرة، وذلك إثر حصوله على 3047 صوتا من اصوات الناخبين، مقابل حصول منافسه "كمال العدواني" على 2371 صوتا



يشار الى ان عدد الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية 2022 بدائرة صفاقس1 يبلغ 353928 ناخبا وناخبة، وقد تنافس على مقاعد الدوائر الانتخابية السبع الراجعة بالنظر للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس1، 14 مترشحا كانوا قد مروا للدور الثاني، وذلك من ضمن 60 مترشحا تنافسوا في الدور الاول



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