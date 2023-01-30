نابل2: النتائج الاولية بالدوائر الخمس التابعة للهيئة الفرعية نابل 2

نابل2: النتائج الاولية بالدوائر الخمس التابعة للهيئة الفرعية نابل 2

Publié le Lundi 30 Janvier 2023 - 09:47 قراءة: 0 د, 43 ث
      
اختتمت صباح اليوم الاثنين، عملية العد والفرز للدوائر الانتخابية الخمس التابعة للهيئة الفرعية نابل 2 وكانت النتائج الاولية على النحو التالي وفق الجداول التي ركزت بمركز التجميع الجهوي بقرنبالية:

الهوارية-تاكلسة

العدد الجملي للاصوات المصرح بها 5873 صوتا
محمد بن سعيد 3234 صوتا
عبد العزيز الاسطى 2639 صوتا

قرنبالية
العدد الجملي للاصوات المصرح بها 6934 صوتا
محمد علي فنيرة 4216 صوتا
عبد القادر الذيب 2718 صوتا

سليمان
العدد الجملي للاصوات المصرح بها 7295 صوتا
عبد القادر بن زينب 4925 صوتا
سامي المؤدب 2370 صوتا

الحمامات
العدد الجملي للاصوات المصرح بها 8529 صوتا
ياسين مامي 4942 صوتا
انور الطعلوش 3587 صوتا

بوعرقوب بني خلاد
العدد الجملي للاصوات المصرح بها 7289 صوتا
عبد الجليل الهاني 4101 صوت
البشير عون الله 3188 صوتا

وبلغ العدد الجملي للاصوات المصرح بها بالدوائر الانتخابية نابل 2 وفق الاحصائيات الاولية 35920 من بين المسجلين المقدر عددهم 290219، وفاقت نسبة المشاركة 13 بالمائة.

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