نابل2: النتائج الاولية بالدوائر الخمس التابعة للهيئة الفرعية نابل 2

اختتمت صباح اليوم الاثنين، عملية العد والفرز للدوائر الانتخابية الخمس التابعة للهيئة الفرعية نابل 2 وكانت النتائج الاولية على النحو التالي وفق الجداول التي ركزت بمركز التجميع الجهوي بقرنبالية:



الهوارية-تاكلسة



العدد الجملي للاصوات المصرح بها 5873 صوتا

محمد بن سعيد 3234 صوتا

عبد العزيز الاسطى 2639 صوتا



قرنبالية

العدد الجملي للاصوات المصرح بها 6934 صوتا

محمد علي فنيرة 4216 صوتا

عبد القادر الذيب 2718 صوتا



سليمان

العدد الجملي للاصوات المصرح بها 7295 صوتا

عبد القادر بن زينب 4925 صوتا

سامي المؤدب 2370 صوتا



الحمامات

العدد الجملي للاصوات المصرح بها 8529 صوتا

ياسين مامي 4942 صوتا

انور الطعلوش 3587 صوتا



بوعرقوب بني خلاد

العدد الجملي للاصوات المصرح بها 7289 صوتا

عبد الجليل الهاني 4101 صوت

البشير عون الله 3188 صوتا



وبلغ العدد الجملي للاصوات المصرح بها بالدوائر الانتخابية نابل 2 وفق الاحصائيات الاولية 35920 من بين المسجلين المقدر عددهم 290219، وفاقت نسبة المشاركة 13 بالمائة.



