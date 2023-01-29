المنصري: نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات تستدعي الدراسة



Credits Diwan FM



Credits Diwan FM

الناطق الرسمي بإسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري بأن نسبة الإقبال على التصويت في الدور الثاني من الإنتخابات التشريعية بلغت إلى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر 7،73 بالمائة واصفا هذه النسبة بالضعيفة وتستدعي الدراسة لمعرفة الاسباب.وبخصوص رصد المخالفات والإخلالات، قال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري إنه في المجمل ليس هناك خروقات ترتقي إلى جرائم انتخابية تؤثر تأثيرا جوهريا و حاسما على سير العملية الانتخابية.