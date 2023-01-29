المنصري: نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات تستدعي الدراسة

المنصري: نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات تستدعي الدراسة

Publié le Dimanche 29 Janvier 2023 - 19:11 قراءة: 0 د, 27 ث
      
الناطق الرسمي بإسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري بأن نسبة الإقبال على التصويت في الدور الثاني من الإنتخابات التشريعية بلغت إلى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر 7،73 بالمائة واصفا هذه النسبة بالضعيفة وتستدعي الدراسة لمعرفة الاسباب.


Credits Diwan FM

وبخصوص رصد المخالفات والإخلالات، قال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري إنه في المجمل ليس هناك خروقات ترتقي إلى جرائم انتخابية تؤثر تأثيرا جوهريا و حاسما على سير العملية الانتخابية.

Credits Diwan FM




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 260800

Tresor  (Tunisia)  |Dimanche 29 Janvier 2023 à 19h 36m |           
دراسة ماذا أيها الأبله؟!!!!
زعمة ماكش عارف علاش الشعب التونسي رفضها انتخاباتكم؟!!! وين عايش ياخي !!!!ملّا كوارث !!!



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