المنصري: نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات تستدعي الدراسة

الناطق الرسمي بإسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري بأن نسبة الإقبال على التصويت في الدور الثاني من الإنتخابات التشريعية بلغت إلى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر 7،73 بالمائة واصفا هذه النسبة بالضعيفة وتستدعي الدراسة لمعرفة الاسباب.
وبخصوص رصد المخالفات والإخلالات، قال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري إنه في المجمل ليس هناك خروقات ترتقي إلى جرائم انتخابية تؤثر تأثيرا جوهريا و حاسما على سير العملية الانتخابية.
وبخصوص رصد المخالفات والإخلالات، قال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري إنه في المجمل ليس هناك خروقات ترتقي إلى جرائم انتخابية تؤثر تأثيرا جوهريا و حاسما على سير العملية الانتخابية.
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