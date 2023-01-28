الجلسة العامة الانتخابية للنادي الرياضي البنزرتي: قائمة وحيدة مترشحة

Publié le Samedi 28 Janvier 2023 - 18:31 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلنت الهيئة التسييرية للنادي الرياضي البنزرتي عن ترشح قائمة وحيدة للجلسة العامة الانتخابية المقرر انعقادها بعد غد الاثنين 30 جانفي.
ويترشح عن القائمة الواردة عن الكتابة العامة للنادي الرياضي البنزرتي المسير السابق سمير يعقوب لمنصب رئيس، وأمير الجزيري لمنصب نائب رئيس وشريهان العربي لمنصب كاتبة عامة ومروان الغالي لمنصب أمين مال.

يذكر أنّ الجلسة العامة الانتخابية ستعقد بعد غد الاثنين انطلاقا من الساعة السادسة والنصف مساء مباشرة بعد انتهاء مباراة النادي الرياضي البنزرتي والنادي الرياضي الصفاقسي التي سيحتضنها ملعب 15 أكتوبر في اطار الجولة 11 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.


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