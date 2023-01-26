مترشح مازال في السباق الانتخابي وآخر من خارجه تعلق بهما الحكم بالسجن سنة واحدة وخطية مالية والحرمان من الترشح مدى الحياة لمجلس نواب الشعب (رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات)

أفادت رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير جميلة الشطيطي اليوم الخميس وات بأنّ الحكمين اللذين أصدرتهما الدائرة الجنائية غيابيا ضد مترشحين للانتخابات التشريعية تعلقا بمترشح مازال في السباق الانتخابي ومترشح آخر من خارجه.



وبيّنت جميلة الشطيطي أنّ الدائرة الجناحية أصدرت حكما غيابيا بالسجن سنة واحدة وخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار والحرمان من الترشح مدى الحياة لمجلس نواب الشعب وفقدان عضوية مجلس النواب ضدّ مترشحين وذلك إلى حين صدور حكم بات.



وتعلق هذا الحكم بمترشح عن الدائرة الانتخابية بجمال مازال ضمن السباق الانتخابي ومترشح آخر من الدائرة الانتخابية بالمكنين خرج من السباق الانتخابي من أجل هضم جانب موظف بالاعتداء على أحد أعوان الرقابة للانتخابات حسب جميلة الشطيطي.



ووقع إرجاع قضية إلى النيابة العمومية لعدم الاختصاص في حين أنّ بقية القضايا تتعلق بخرق الصمت الانتخابي قضي فيها بخطايا تتراوح بين 3 و10 آلاف دينار وفق ذات المصدر المسؤول.

وسجلت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير منذ بداية الحملة الانتخابية للدور الثاني للانتخابات التشريعية مراقبة 89 نشاطا للمترشحين منها 69 نشاطا مصرحا به والبقية وقع رصدها خلال المراقبة الميدانية.

وبلغ عدد المخالفات الانتخابية إلى غاية 25 جانفى الجاري ثلاث مخالفات انتخابية منها مخالفتان متعلقة بالفضاء المفتوح (صفحات الفايسبوك) ومخالفة تعلقت بالمس بكرامة أحد المترشحين.

وكان مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن حجا أفاد وات أمس الأربعاء أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير قضت بتاريخ 24 جانفى الجاري في 16 قضية جلها متعلقة بخرق الصمت الانتخابي وتراوحت فيها الأحكام حضوريا بثلاثة آلاف دينار خطية مالية وغيابيا بعشرة آلاف دينار، وتأخير 12 قضية أخرى إلى يوم 31 جانفي الجاري باستجابة إلى طلب المحامين وجميعها قضايا أحالتها الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير على أنظار النيابة العمومية.

وصدر حكمان غيابيا بالسجن سنة واحدة وعقوبة تكميلية وهي فقدان العضوية من مجلس النواب وحرمان المترشح من الترشح مدى الحياة من أجل تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخبين، وخطية مالية قدرها ألفي دينار وخطية مالية أخرى قدرها 10 آلاف دينار لخرق الصمت الانتخابي ضد مترشحين أحدهما عن الدائرة الانتخابية المكنين والآخر من الدائرة الانتخابية بجمال.



وحرر محضر مخالفة بالدائرة الانتخابية المكنين من أجل تقديم أحد الأشخاص عروضا مالية قصد انتخاب مترشح بعينه حيث أكد شاهدان تلقيهما عرضا ماليا للتصويت لمترشح بعينه في حين دعت تدوينة في "الفايسبوك" إلى التصويت لمترشح عن دائرة جمال مقابل عطايا مالية حسب فريد بن جحا.





