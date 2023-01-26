الميركاتو الشتوي: مكارم المهدية يعلن انتداب اللاعب رامي الطرابلسي

أعلن مكارم المهدية عن انتداب اللاعب رامي الطرابلسي قادما من فريق الهلال الرياضي بمساكن.

ويعد هذا الانتداب هو الأول لمكام المهدية الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية، خلال فترة الميركاتو الشتوي.

ويشغل اللاعب رامي الطرابلسي، صاحب الـ 29 عاما، خطة متوسط ميدان دفاعي.

وسبق للاعب رامي الطرابلسي أن تقمص أزياء عدة أندية أغلبها في بطولة الرابطة المحترفة الثانية، على غرار هلال مساكن، القلعة الرياضية، النادي البنبلي، والنادي الهلالي.

ويحتل مكارم المهدية المركز السابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 13 نقطة، حققها من 4 انتصارات و تعادل وحيد، مقابل 6 هزائم.



