ليلى جفّال تأذن بتقديم الدعم والمساعدة المادية والاجتماعية لأعوان وعملة وزارة العدل في الكاف وجندوبة وباجة وسليانة والقصرين

ليلى جفّال تأذن بتقديم الدعم والمساعدة المادية والاجتماعية لأعوان وعملة وزارة العدل في الكاف وجندوبة وباجة وسليانة والقصرين

Publié le Mardi 24 Janvier 2023 - 22:35 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أذنت وزيرة العدل، ليلى جفال، إثر اجتماعها اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، مع عدد من أعضاء مجلس إدارة تعاونية أعوان وزارة العدل، بالتدخل الفوري والتوجه لولايات الكاف وجندوبة وباجة وسليانة والقصرين وتقديم الدعم والمساعدة المادية والاجتماعية للأعوان والعملة الذين يستحقون المساعدة في هذا الظرف الصعب.

وقالت ليلى جفال، وفق بلاغ أصدرته وزارة العدل، "إن دور التعاونية يجب أن يبرز في مثل هذه الظروف والحالات الطارئة، من خلال مزيد تقديم الدعم والإحاطة الاجتماعية بأعوان الوزارة".

وأضافت أن الاجتماع بعدد من أعضاء مجلس إدارة "تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي"، يتنزّل في إطار متابعة ظروف سير العمل بمختلف محاكم جهات الشمال الغربي والوسط الغربي، لاسيما في ظل موجة البرد والتغيرات المناخية بهذه المناطق.

يُذكر أن وزيرة العدل كانت عقدت أمس الإثنين، جلسة عمل خاصة بمحاكم ولايات الكاف والقصرين وجندوبة وسليانة وباجة، بغاية وضع خطة استعجالية للتدخل والحد من التأثيرات السلبية لتقلبات الطقس على سير العمل بالمحاكم والمرافق العدلية بهذه الجهات.

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