الرابطة الأولى: قمة في صفاقس.. وتنقل صعب للنادي الافريقي

دخلت بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم منعرجها الحاسم، حيث تتسابق فرق أعلى الترتيب على الانفراد بالصدارة، في حين تكافح فرق وسط وأسفل الترتيب، من اجل ضمان مركز رابع مؤهل لمرحلة البلاي أوف من جهة، و تجنب خوض مرحلة النزول من جهة أخرى، وذلك قبل 4 جولات من نهاية المرحلة الأولى.



وفي هذا الاطار، تبرز غدا الأربعاء ضمن مباريات الجولة العاشرة مقابلات هامة ستشد أنظار متابعي بطولة الرابطة المحترفة الأولى لما لها من انعكاسات على جدول ترتيب المجموعة الأولى والثانية، تتقدمها قمة النادي الرياضي الصفاقسي و النجم الساحلي والدربي الصغير بين الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي، عن المجموعة الأولى، وكذلك لقاء مستقبل سليمان والنادي الافريقي ، وأولمبيك سيدي بوزيد والأولمبي الباجي عن المجموعة الثانية.



ففي ملعب الطيب المهيري، يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي صاحب المركز الثالث برصيد 11 نقطة النجم الرياضي الساحلي صاحب الصدارة برصيد بـ 22 نقطة في لقاء قمة يسعى خلاله أبناء عاصمة الجنوب الى تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد الانتصار خارج الديار في الجولة الماضية على الملعب التونسي بنتيجة 1 - 0 من أجل تثبيت مركزهم في المرتبة الثالثة، في ظل تنافس كبير بين 5 فرق من المجموعة الأولى على الظفربأحد المركزين الثالث والرابع.

أما النجم الرياضي الساحلي الذي يمرّ منذ انطلاق الموسم بفترة انتعاشة أهلته الى أن يكون أكثر الفرق تحقيقا للفوز بالمباريات (7 انتصارات)، آخرها في الجولة الماضية في لقاء الاجوار أمام أمل حمام سوسة بنتيجة 2 - 1، فهو بدوره عازم على عدم التفريط في النقاط الثلاث ادراكا منه أنّ الاحتفال بالمركز الأول وبنقاط الحوافز ليس بالأمر المضمون بعد، حيث من المنتظر أن يخوض زملاء اللاعب ياسين الشيخاوي المباراة باصرار كبير و يكونون فيها أوفياء لأسلوبهم الهجومي الذي أثبت نجاعته، بعدما أضحى الخط الأمامي لفريق جوهرة الساحل أكثر تسجيلا للأهداف بين جميع فرق البطولة، ب19 هدفا.



ومن الجهة الأخرى، يستضيف الترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الثاني برصيد 18 نقطة فريق الملعب التونسي صاحب المركز الرابع برصيد 10 نقاط في مباراة لئن تبدو على الورق في متناول أبناء المدرب نبيل معلول الذين يحدوهم اصرار على عدم اهدار أي نقطة في المباريات الأربع المتبقية من عمر المرحلة الأولى للبطولة بغية تشديد الملاحقة على النجم الرياضي الساحلي، فانّ الترجيين الذين عادوا في الجولة الماضية بانتصار على حساب هلال الشابة بنتيجة 2 - 0 سيحرصون على تدارك هزيمة الذهاب 1-2 امام نفس المنافس غدا .

كما ان أنّ أبناء باردو خبروا العودة بنتيجة ايجابية في الكثير من التنقلات خصوصا منها أمام الفرق الكبرى، على غرار التعادل مع النجم الساحلي في سوسة 2 - 2 والتعادل مع النادي الصفاقسي في صفاقس 1 - 1. ويعي جيدا ابناء "البقلاوة" ، أنّ انتصارا محتملا للأحمر والأخضر في الدربي الصغير من شأنه أن يرتقي بـالفريق الى المركز الثالث مجددا في حال تعثر النادي الصفاقسي.



وفي المجموعة الثانية، يتحول النادي الافريقي صاحب المركز الخامس برصيد 11 نقطة الى سليمان لملاقاة مستقبل المكان صاحب المركز الرابع برصيد 12 نقطة، في مباراة مرشحة لتنافس شديد ، حيث يطمح أبناء باب الجديد في التعويض عن الهزيمة القاسية التي تكبدوها في الجولة الماضية على ة ميدانهم أمام الاتحاد الرياضي المنستيري بنتيجة 3 - 1 من جهة، وايقاف نزيف اهدار النقاط من جهة أخرى، خاصة وأنّ عدم استقرار النتائج وتتالي العثرات أربك الفريق برمته ودقّ ناقوس الخطر في نفوس الأحباء وهو ما يجعل زملاء اللاعب صابر خليفة متشبثين بتحقيق نتيجة ايجابية .

ومن جهته يسعى مستقبل سليمان متسلحا بأسبقية الأرض والجمهور الى استغلال عامل الضغط المسلط على لاعبي الفريق الضيف ن أجل المباغتة والرد على هزيمة الذهاب بنتيجة 1 - 0 ايماما منه أنّ تحقيق الانتصار على منافس في مستوى النادي الافريقي سيكون له أثر معنوي ايجابي في بقية الجولات من ناحية، وقد يمهد لأبناء سليمان الطريق للبلاي أوف.



أما مباراة ملعب سيدي بوزيد بين أولمبيك المكان صاحب المركز السابع برصيد 8 نقاط و ضيفه الأولمبي الباجي صاحب المركز الثالث برصيد 17 نقطة، فهي رغم غياب الجمهور تعد مناسبة لتأكيد عودة الروح للفريق المحلي الذي تمكن، رغم العواصف التي أحاطت بهيئته المديرة ، من ايقاف سلسلة الهزائم المتتالية اثر تحقيق انتصار ثمين في الجولة الماضية على مستقبل الرجيش بنتيجة 1 - 0 ما سيحفز أبناء المدرب حسان القابسي على لعب مباراة قوية شعارها الأول والأخير هو الانتصار الذي قد يسهم في الارتقاء بالفريق بمرتبة أو مرتبتين في جدول الترتيب وفي مسيرة الفريق نحو الانقاذ.

ومن جهته ستكون المباراة اختبارا حقيقيا للاولمبي الباجي وهو عازم على فرض لونه، بعد الانتصارات الخمسة المتتالية التي حققها على مستقبل الرجيش 1 - 0 و نجم المتلوي 3 - 1 و النادي الافريقي 2 - 1 و الاتحاد المنستيري 1 - 0 ومستقبل سليمان 3 - 2 ويسعى للذهاب بعيدا في سباق البطولة .



وفي ما يلي برنامج مباريات الجولة، وحكامها:



الأربعاء 25 جانفي

المجموعة الأولى:

في ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي التونسي - الملعب التونسي ( 14:00 س)

الحكم: أسامة رزق الله



في ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الرياضي الصفاقسي - النجم الرياضي الساحلي ( 14:00 س)

الحكم: محمود البنا



في ملعب حمام سوسة المعشب

الأمل الرياضي بحمام سوسة - النادي الرياضي البنزرتي ( 14:00 س)

الحكم: الصادق السالمي



في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين - هلال الشابة ( 14:00 س)

الحكم: وليد الجريدي



المجموعة الثانية:

في ملعب بن قردان

الاتحاد الرياضي ببن قردان - المستقبل الرياضي بالرجيش ( 14:00 س)

الحكم: نعيم حسني



في ملعب سيدي بوزيد المعشب (دون حضور جمهور)

أولمبيك سيدي بوزيد - الأولمبي الباجي ( 14:00 س)

الحكم: محمد الفاني



في ملعب مصطفى بن جنات

الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي بالمتلوي ( 14:00 س)

الحكم: أيمن النصري



في ملعب سليمان البلدي

المستقبل الرياضي بسليمان - النادي الافريقي ( 14:00 س)

الحكم: نضال اللطيف



