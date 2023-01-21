وزارة المالية تضيف أذون التزود ووثائق أخرى على قائمة الوثائق الادارية الخاضعة لمعلوم الطابع الجبائي

Publié le Samedi 21 Janvier 2023 - 12:18 قراءة: 1 د, 8 ث
      
أضافت وزارة المالية أذون طلبات التزود وعدّة وثائق أخرى، في اطار تحيين قائمة الوثائق الإدارية التي تخضع الى معلوم الطابع الجبائي، والتي بدأ العمل بها من غرة جانفي 2023 .

وتضمّنت القائمة، وفق قرار صدر بالرائد الرسمي عدد 7 بتاريخ 20 جانفي 2023، الشهادات العامة في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات.

وستخضع الشهادات الظرفية في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات كذلك الى معلوم الطابع الجبائي.

ويدفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الوثائق الإدارية الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 128 رابعا من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، وفقا للتعريفة المضبوطة بالفصل 117 من نفس المجلة، بواسطة وصولات خلاص تسلمها قباضات المالية.

وكانت وزارة المالية اخضعت عدة وثائق من بينها سندات القروض وشهادات الجنسية وأوامر التجنيس وشهادات الإقامة (السكنى) وشهادات الإعلام بالضياع الى معلوم الطابع الجبائي وفق قرار صدر في 23 ماي 2022.

ويتعين ان تتضمن وصولات الخلاص عدد الوصل وتاريخه واسم ولقب المعني بالأمر ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو رقم جواز سفره أو معرّفه الجبائي والمعلوم المستوجب والوثيقة موضوع الخلاص وختم القباضة المالية وإمضاء القابض. علما ان وصولات الخلاص تبقى صالحة 6 اشهر.

ولا يطبّق هذا الإجراء على الوثائق المسلمة بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وعلى الوثائق التي يتم استخلاص معلوم الطابع الجبائي الموظف عليها عبر منظومة الدفع الإلكتروني على الخطّ.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260347



En continu...

Toutes les news...
السبت 21 جانفي 2023 | 29 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:05 17:34 15:13 12:37 07:29 05:58
Babnet
Babnet11° Babnet % 76 :الرطــوبة
تونــس Babnet
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
11°-711°-513°-614°-513°-6
  • Avoirs en devises
    22530,6

  • (20 jan)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,32828 DT        1$ =3,08603 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 jan)   1687,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   