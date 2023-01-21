وزارة التجهيز تتيح للمقاولات الصغرى العاملة ضمن برنامج "بلديات " التدخل في 14 نشاطا متعلقا بالتجهيز والنظافة

Publié le Samedi 21 Janvier 2023 - 11:46 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أتاح كراس الشروط المتعلق بممارسة المقاولات الصغرى في اطار "برنامج جيل جديد من الباعثين- بلديات" للباعثين الشبان ممارسة 14 نشاطا متصلا بالتجهيز البلدي والصيانة والنظافة.

وسعت وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية من خلال نشر كراس الشروط بالرائد الرسمي عدد 7 لسنة 2023 الى تقنين تدخلات الجيل الجديد من المقاولات المندرج ضمن البرنامج الوطني لتحفيز أصحاب الشهائد العليا للنشاط في مجال الخدمات والأشغال البلدية.

ويمكن للمستفيدين من هذا البرنامج تعهد وإصلاح التجهيزات البلدية والساحات العمومية والقيام بأشغال بناء وصيانة وإصلاح الطرقات البلدية وتوابعها وتنفيذ اعمال التشوير الأفقي والعمودي للطرقات وتركيز التجهيزات الحضرية بهاو تنظيف الطرقات والساحات العمومية

وسمحت الوزارة للباعثين بالتدخل لتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء وتجميل المدن وتنظيف وصيانة المقابر وصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار وجهرها وجمع ونقل وفرز النفايات المنزلية والشبيهة وجمع ونقل مخلفات الهدم والبناء واستغلال منشآت فرز النفايات والمخلفات.

ويمكن لباعثي المقاولات في اطار برنامج باعثين - بلديات تثمين النفايات لإنتاج السماد العضوي وصيانة وإصلاح شبكات التنوير العمومي بالطرقات البلدية وتنفيذ والوقاية الصحية بالمناطق البلدية الى جانب القيام بأشغال تنظيف الشواطئ ومراكز الاصطياف.




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