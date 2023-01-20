بنزرت: حجز 14 طنا من الفرينة المدعمة لدى أحدى المخابز بمنطقة الماتلين

تمكن فريق مشترك متكون من أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت والحرس الوطني براس الجبل، من حجز كمية 14 طنا من الفرينة المدعمة لدى أحدى المخابز المختصة في صنع الخبز من الحجم الكبير، بمنطقة الماتلين من ولاية بنزرت، وإعادة ضخها في المسالك القانونية، مع تامين ثمنها في الخزينة العامة، بحسب ما افاد به المدير الجهوي للتجارة سامي البجاوي "وات".



وبين المصدر ذاته ان الفريق الرقابي تولى الى جانب ذلك تحرير محضر لصاحب المخبزة من أجل ارتكاب مخالفة الإخلال بتراتيب الدعم بمسك منتجات مدعمة بمواقع الخزن في غير الحالات المرخص فيها، وذلك بهدف التفريط فيها لاحقا بطرق غير قانونية ، علاوة على اتخاذ عقوبة إدارية تتمثل في منعه من التزود بالمادة المدعمة إلى حين تسوية وضعيته القانونية ومراجعة الحصة الشهرية المخصصة للمخبزة المذكورة.



يذكر ان فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات نفذت خلال سنة 2022، ما يزيد عن 34 ألف معاينة وتفقد، غطت مختلف القطاعات وجميع مناطق الولاية ضمن فرق اقتصادية محلية وجهوية وإقليمية ، بالاشتراك مع بقية الاسلاك الأمنية ومصالح الصحة ، افضت الى تحرير 5700 محضر بحث اقتصادي، وذلك في إطار التصدي للممارسات الإحتكارية المتعلقة بالمضاربة غير المشروعة والترفيع غير القانوني في الأسعار، وفق ذات المصدر.



مر



