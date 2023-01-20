قابس: الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان تتدخل لفتح طرقات تكدست بها الرمال بسبب الرياح

قابس: الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان تتدخل لفتح طرقات تكدست بها الرمال بسبب الرياح

Publié le Vendredi 20 Janvier 2023 - 09:40 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تسببت الرياح الرملية التي شهدتها ولاية قابس من 16 الى 19 جانفي الجاري، في تكدس الرمال بالعديد من الطرقات المرقمة والمسالك الريفية، وقد قامت الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بالجهة، بالتدخل بمختلف تلك الطرقات والمسالك لفتحها أمام مستعمليها وتجنب انقطاع حركة المرور بها.

وشملت التدخلات، حسب ما نشرته الادارة الجهوية، الطريق الجهوية رقم 107 الرابطة بين قابس ومطماطة، والطريق المحلية رقم 788 الرابطة بين مطماطة الجديدة والزراوة، والطريق المحلية رقم 786 انطلاقا من الطريق الوطنية رقم 16 بالحامة في اتجاه مطماطة الجديدة.

كما تضمنت التدخلات طريق مطار قابس – مطماطة ومسالك اولاد بالسعود والعريش1 والعريش 2 وسيح عمارة والطباقة من معتمدية الحامة ومسلك بوترفاس بالزراوة وعدد من المسالك بمنطقة بني عيسى بمطماطة الجديدة.

واستعملت الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان في هذه التدخلات 03 الات ماسحة والة حفر من الحجم الصغير.

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