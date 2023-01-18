تنظم الوكالة التونسية للتعاون الفني يومي 17 فيفري و17 مارس القادمين ورشتي تدريب في إعداد السيرة الذاتية، لفائدة الراغبين في الالتحاق بالعمل بالخارج في اطار التعاون الدولي وذلك حسب اختصاصاتهم.



وستنتظم ورشتا التدريب بصفة حضورية بمقر الوكالة التونسية للتعاون الفني يتونس، وأيضا عبر آلية المشاركة عن بعد، بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى حدود الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الزوال، وذلك حسب بلاغ صادر، اليوم الاربعاء، عن الوكالة التونسية للتعاون الفني.



وتهدف الوكالة التونسية للتعاون الفني من خلال هذا التدريب إلى تعميم الفائدة مع مراعاة الامكانيات اللوجستية للراغبين بالالتحاق بهذه الورشة التدريبية، من جهة، ولمزيد إثراء الورشات بالتفاعل والتواصل المباشر مع المشاركين، من جهة أخرى.



وسيتم العمل في مرحلة لاحقة على تحميل مختلف الورشات التدريبية التي ستنظمها الوكالة خلال سنة 2023 سواء في محور إعداد السيرة الذاتية أو في محورالإعداد للمقابلة الفنية مع المشغل، على قناة اليوتوب للوكالة وعلى موقعها الالكتروني وعلى صفحات التواصل الاجتماعي من أجل مزيد تعميم الفائدة على المترشحين، وفق ما أفادت به الوكالة.



