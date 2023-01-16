بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة : برنامج مباريات الجولة الثالثة (مرحلتا التتويج وتفادي النزول)

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة من منافسات مرحلتي التتويج وتفادي النزول لبطولة القسم "ا" للكرة الطائرة المقررة يوم السبت 21 جانفي الجاري على النحو الاتي :

مجموعة التتويج

قاعة جلال غراب المرسى : (س16)

المستقبل الرياضي بالمرسى/ النادي الرياضي الصفاقسي

قاعة بوسالم : (س16)

المولدية الرياضية ببوسالم / الترجي الرياضي التونسي

القاعة الاولمبية -سوسة : (س16)

النجم الساحلي / سعيدية سيدي بوسعيد



مجموعة تفادي النزول

قاعة علي حفيظ -قرطاج : (س16)

اتحاد قرطاج / نادي حمام الأنف

قاعة عيسى -قليبية : (س16)

الأولمبي القليبي / جمعية اتصالات صفاقس

قاعة البجاوي صفاقس : (س18)

اتحاد النقل الصفاقسي / فتح حمام الاغزاز







