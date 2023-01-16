بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة : برنامج مباريات الجولة الثالثة (مرحلتا التتويج وتفادي النزول)

Publié le Lundi 16 Janvier 2023 - 20:40 قراءة: 0 د, 31 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة من منافسات مرحلتي التتويج وتفادي النزول لبطولة القسم "ا" للكرة الطائرة المقررة يوم السبت 21 جانفي الجاري على النحو الاتي :
مجموعة التتويج
قاعة جلال غراب المرسى : (س16)
المستقبل الرياضي بالمرسى/ النادي الرياضي الصفاقسي
قاعة بوسالم : (س16)
المولدية الرياضية ببوسالم / الترجي الرياضي التونسي
القاعة الاولمبية -سوسة : (س16)
النجم الساحلي / سعيدية سيدي بوسعيد

مجموعة تفادي النزول
قاعة علي حفيظ -قرطاج : (س16)
اتحاد قرطاج / نادي حمام الأنف
قاعة عيسى -قليبية : (س16)
الأولمبي القليبي / جمعية اتصالات صفاقس
قاعة البجاوي صفاقس : (س18)
اتحاد النقل الصفاقسي / فتح حمام الاغزاز



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