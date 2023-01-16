رئيسة الحكومة نجلاء بودن تشارك في منتدى دافوس

تشارك رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ، انطلاقا من يوم الثلاثاء 17 جانفي والى غاية يوم الخميس 19 جانفي بسويسرا، في اشغال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2023" الذي يلتئم هذه السنة تحت شعار " التعاون في عالم منقسم".



وسيكون لرئيسة الحكومة مشاركات في عدد من الحلقات الحوارية التي تهم جملة من المواضيع الاقتصادية الراهنة، كما ستجري عدة لقاءات هامة مع رؤساء عدد من الدول والحكومات والمؤسسات والهياكل المالية العالمية والمجموعات الاقتصادية الدولية.



وسيحضر النسخة الحالية للمنتدى عدد كبير من قادة الدول وكبار المسؤولين والخبراء في الشأن الاقتصادي، لبحث السياسات الحكومية واستراتيجيات الأعمال وكذلك التحديات الراهنة التي يشهدها العالم واستشراف الحلول المستقبلية لها، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية بعد جائحة «كوفيد - 19» وتأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويرافق رئيسة الحكومة في هذه الزيارة كل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة .









