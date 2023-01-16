الميركاتو الشتوي: نجم المتلوي يتعاقد مع الايفواري شونس والبوتسواني ساليفو

الميركاتو الشتوي: نجم المتلوي يتعاقد مع الايفواري شونس والبوتسواني ساليفو

Publié le Lundi 16 Janvier 2023 - 17:27 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أعلن نجم المتلوي التعاقد مع متوسط الميدان الايفواري جوزيف شونس، ولاعب الارتكاز البوتسواني ساليفو تابسوبا.
كما أعلن ضمه للمهاجم السابق للأولمبي الباجي محمد سعيد كرشود.
وتمتد عقود اللاعبين الثلاثة لمدة موسم و نصف.
ويستعد نجم المتلوي لمواجهة النادي الإفريقي يوم الأربعاء القادم في إطار الجولة الأولى من مرحلة الإياب من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
ويحتل نجم المتلوي المركز السادس للمجموعة الثانية، مناصفة مع مستقبل الرجيش برصيد 6 نقاط.

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