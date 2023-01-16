صفاقس: المعتمد الأول يؤكد تلقيه تكليفا رسميا من وزير الداخلية لتسيير شؤون الولاية إلى حين تعيين وال جديد

المعتمد الأول لولاية صفاقس الحبيب بلغوثي
Publié le Lundi 16 Janvier 2023 - 15:25 قراءة: 0 د, 36 ث
      
قال المعتمد الأول لولاية صفاقس الحبيب بلغوثي، اليوم الاثنين، إنه تلقى تكليفا رسميا من وزير الداخلية منذ يوم 10 جانفي الجاري للاضطلاع بمهمة تسيير شؤون الولاية، إلى حين تعيين وال جديد على الجهة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد بإنهاء مهام فاخر الفخفاخ على رأس ولاية صفاقس بتاريخ 6 جانفي 2023.

وأكد البلغوثي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الولاية لا تشكو من فراغ في التسيير حيث يتولى الإشراف على مختلف الملفات، وتؤدي كل المصالح صلب الولاية عملها بشكل اعتيادي، إلى جانب تواصل عقد سلسلة من الاجتماعات بشأن عدد من المواضيع والملفات.
يشار إلى أن الصفحة الرسمية لولاية صفاقس قد انقطعت، منذ عملية إعفاء الوالي، عن نشر أخبار النشاط الرسمي للولاية ولا سيما الاجتماعات والزيارات الميدانية للمسؤولين.

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