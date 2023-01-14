أفتتحت مساء امس بملعب "نيلسون مانديلا" ببراقي (الجزائر) لنسخة السابعة لبطولة أمم إفريقيا لكرة القدم للمحليين "شان 2022", التي تحتضنها الجزائر إلى غاية 4 فيفري المقبل.



وحضر حفل الافتتاح الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم, جياني انفانتينو ورئيس الكاف، باتريس موتسيبي ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، وحفيد الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون

مانديلا.



و فاز المنتخب الجزائري المحلي لكرة القدم, على نظيره الليبي (1-0), الشوط الاول (0-0)

يوم الجمعة بملعب -نيلسون مانديلا- ببراقي لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الأولى لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين شان 2022.

وسجل الهدف الوحيد اللاعب محيوص من ضربة جزاء د57.



