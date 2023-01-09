نقل تونس: نشوب حريق بحافلة كانت في طريقها نحو مستودع باب سعدون

اعلنت شركة نقل تونس، مساء اليوم الاثنين، عن نشوب حريق بالجزء الخلفي لحافلة تابعة للشركة وذلك على مستوى منطقة مفتاح سعد الله بالعاصمة.واضافت الشركة في بلاغ لها مساء اليوم ان الحريق نشب بحافلة خالية من الركاب كانت في طريقها لدخول مستودع باب سعدون بعد أن أمنت آخر سفرة لها مبرمجة لنقل الطلبة.ووفق البلاغ ذاته تم في الإبان إعلام مصالح الحماية المدنية الذين تحوّلوا على عين المكان وتمكنوا من إخماد الحريق الذي أسفر عن أضرار مادية فقط، تمثلت في اشتعال النصف الخلفي للحافلة.وتم فتح تحقيق للوقوف على أسباب نشوب هذا الحريق، حسب نص البيان.