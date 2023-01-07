صفاقس : مائدة مستديرة حول إشكاليات النقل بالنسبة للقاصرين عن الحركة العضوية والفصل 47 من قانون المالية لسنة 2023

اعتبر عدد من منظوري جمعية القاصرين عن الحركة العضوية بصفاقس أن الفصل المتعلق بالسيارات المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا الوارد في قانون المالية لسنة 2023 إجراء تعجيزي ومدمر بالنسبة للمعوقين جسديا ويحملهم عناء هم غير قادرين على تحمله"، وفق تقديرهم.

ودعوا خلال مائدة مستديرة، انعقدت مساء السبت بمقر جمعية القاصرين عن الحركة العضوية بصفاقس، خصصت للنظر حول إشكاليات النقل الخاصة بالقاصرين عن الحركة العضوية والتنقيحات التي شملت قانون السيارات الخاصة بأصحاب الإعاقات الجسدية في قانون المالية لسنة 2023، الى ضرورة مراجعة ما ورد في الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بـ"ترشيد الامتيازات الجبائية الممنوحة للعربات المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا".

وحدد هذا الفصل نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظفة على السيارات المعدة لاستعمال المعوقين جسديا عند التوريد حسب سعة اسطوانة المحرك، حيث تم التخفيض في سعة اسطوانة المحرك المسموح بها من 2000 صم3 الى 1300 صم3 لسيارات البنزين ومن 2100 صم3 الى 1600 صم3 لسيارات الديزال

ولاحظ منظورو جمعية القاصرين عن الحركة العضوية بصفاقس أن "هذا الإجراء الجديد هو بمثابة تعجيز وقهر للمعوقين وتحميلهم عناء هم غير قادرين على تحمله في ظل غياب تكفل الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السيارات المهيئة لفائدتهم بالسوق المحلية، وإقرار التشريعات المناسبة لتوريدها ووضعها على ذمتهم باسعار تفاضلية".

وقالوا إن "هذا الإجراء تم اتخاذه دون االقيام بتقييم دقيق وموضوعي للواقع الحالي وبدارسة فنية في الغرض أو حتى استشارة أهل الاختصاص أو المنظمات والجمعيات التي ترعى المعوقين"، وأضافوا أن الدليل على ذلك هو أن "السيارات المعنية يجب أن تتوفر فيها خاصيات فنية محددة تتمثل أساسا في محول سرعة أوتوماتيكي، وهذه الخاصية لا تتوفر في أغلب الأحيان في السيارات صغيرة الحجم ذات سعة الاسطوانة المنخفضة المحدد بالقانون المالية الجديد".

وكانت هذه المائدة المستديرة مناسبة أثار خلالها عدد من أصحاب الإعاقات الجسدية من منظوري جمعية القاصرين عن الحركة العضوية بصفاقس مشاغلهم، أبرزها التعقيدات الإدارية التي تعترضهم عند تجديد رخصة السياقة ومعلوم الجولان وتجديد بطاقة الاعاقة واقتناء آلات عضوية.

من جانبه، اقترح رئيس جمعية القاصرين عن الحركة العضوية بصفاقس تنظيم جلسة خلال الأسبوع القادم تجمع المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بصفاقس مع منظوري الجمعية بغاية عرض كل الاشكاليات والمشاغل التي تعترضهم، وذلك في خطوة أولى في انتظار عقد جلسات مماثلة مع ممثلي وزارات الصحة والنقل والمالية والتجارة.

وكانت جمعية القاصرين عن الحركة العضوية بصفاقس تأسست سنة 1978 وهي تضم حوالي 6 آلاف من القاصرين عن الحركة العضوية.





