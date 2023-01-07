دفوعات صندوق النهوض بالصادرات تبلغ لأوّل مرّة 4ر73 مليون دينار سنة 2022

بلغ حجم دفوعات صندوق النهوض بالصادرات، لاول مرة في تاريخه، 4ر73 مليون دينار سنة 2022، وفق حصيلة أصدرها، مركز النهوض بالصادرات، السبت، لنشاطه سنة 2022.



وأفاد مركز النهوض بالصادرات ان 60 بالمائة من دفوعات صندوق النهوض بالصادرات انتفعت بها 25 شركة من مجموع 613 شركة.



وأضاف ان 613 مؤسسة بتدخلات الصندوق بزيادة تقدر ب 6ر29 بالمائة مقارنة بسنة 2021، فيما ارتفع حجم قيمة المطالب المنجزة من قبل الصندوق سنة 2022، بحوالي 5ر73 بالمائة مقارنة بسنة 2021



وبين مركز النهوض بالصادرات ان نسق معالجة مطالب الدعم الواردة على الصندوق قد زاد بنسبة 59 بالمائة مقارنة بسنة 2021.

وقد احتكر قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 97 بالمائة من الاعتمادات المالية التي وجهها الصندوق لدعم الصادرات . ومثل مجال النقل والدعم المباشر 97 بالمائة من النسبة الجمليّة للدعم.



تنظيم 47 نشاط ترويجي بين صالونات ومعارض وبعثات استكشافية داخل تونس وخارجها

ونظم مركز النهوض بالصادرات سنة 2022، ما يناهز 47 نشاطا ترويجيا بين صالونات ومعارض وبعثات لرجال الاعمال ولقاءات مهنية وبعثات استكشافية وزيارات موردين الى تونس.



وانجز المعهد في هذا الصدد، 20 عملية ترويجية نحو الأسواق الخارجية، مقابل 13 خلال سنة 2021. وقد توزعت هذه العمليات الترويجية بين 12 دعوة للموردين الأجانب الى تونس وتنظيم 8 بعثات اقتصادية الى الخارج.



واستهدفت العمليات الترويجية التي شاركت فيها 437 مؤسسة، 18 سوقا، توزعت بين الأسواق الأوروبية (9 عمليات في 7 بلدان أوروبية) والعربية (9 عمليات في 6 بلدان عربية) والافريقية (5 عمليات في 5 بلدان افريقية).



ولفت مركز النهوض بالصادرات ان اللقاءات التونسية الافريقية التي نظمها في ديسمبر 2022، شهدت مشاركة 81 مؤسسة من 17 بلدا افريقيا جنوب الصحراء و200 مؤسسة تونسية مبينا ان عدد اللّقاءت المهنية المباشرة بلغ 2317 لقاء



وشملت القطاعات المعنية بالعمليات الترويجية المذكورة، قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والنسيج والملابس والخدمات والصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات المختلفة.



وبلغ عدد العمليات الترويجية بالخارج 27 عملية ترويجية بالخارج، تنصهر ضمن البرنامج الوطني للمشاركة التونسية في المعارض والصالونات بالخارج بعنوان سنة 2022، والتي شهدت ادراج 10 تظاهرات جديدة.

وشاركت 325 مؤسسة تونسية مصدرة في هذه العمليات الترويجية، اين قامت بعرض منتجاتها وخدماتها ضمن اجنحة وطنية بلغت مساحتها الاجمالية 3377 مترا مربعا.



واستهدف الحضور التونسي في العمليات الترويجية لسنة 2022، اربع مجموعات من الأسواق الخارجية وهي: العربية والأوروبية والآسيوية والأمريكية، وتوزعت على 14 بلدا.



وشملت هذه التظاهرات قطاعات اقتصادية مختلفة على غرار المواد الفلاحية والصناعات الغذائية وصناعات النسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع الخدمات.

برامج ومشاريع مهيكلة جديدة لمركز النهوض بالصادرات في 2023

وانطلق المركز في سنة 2022 ، بالعمل بمنظومة رقمنة البيانات والمعطيات المتعلقة بطلب منحة النقل للمنتجات الفلاحية والصناعية الغذائية ومنتجات الصناعات التقليدية "داتا كاب" من اجل ادراجها مباشرة ضمن المنظومة الإعلامية لمعالجة ملفات صرف المنحة.

وتسعى هذه المنظومة الى معالجة ملفات صرف منح صندوق النهوض بالصادرات المودعة لديه والتي ارتفع عددها، علما وان تطبيق هذا الاجراء على صرف منح النقل بالنسبة لجميع العمليات التصديرية المنجزة بداية من 15 اكتوبر 2022



كما يستعد المركز في الاشهر الثلاثة الاولى من سنة 2023 لتركيز خلية لرصد الاسواق واليقظة التنافسية من اجل رصد الوضع الاقتصادي الوطني في مجال التجارة الخارجية التي استكمل الدراسة الخاصة بها في 2022 وهي السنة التي شهدت تركيز منصة الكترونية لادارة تصاريح التأسيس والاستغلال لفائدة شركات التجارة الدولية التي ستوفر الشفافية والمرونة والسلامة الالكترونية لهذه العمليات.





