الكاف: استكمال إسناد المساكن الاجتماعية المنجزة بعدد من المعتمديات لمستحقيها قبل موفى العام الجاري (المدير الجهوي للتجهيز)

الكاف: استكمال إسناد المساكن الاجتماعية المنجزة بعدد من المعتمديات لمستحقيها قبل موفى العام الجاري (المدير الجهوي للتجهيز)

Publié le Vendredi 06 Janvier 2023 - 17:14 قراءة: 1 د, 0 ث
      
أفاد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالكاف، صادق رجب، اليوم الجمعة، بأنّ السنة الجارية ستشهد استكمال إسناد كل المساكن الاجتماعية بكلّ من ساقية سيدي يوسف، ونبر، والكاف، وتاجروين بولاية الكاف لمستحقيها وذلك بعد الانتهاء شبه الكلي من أشغال بناء 203 مساكن موزّعة على المعتمديات المذكورة.

وقال رجب، في تصريح لـ"وات"، إنه وقع الإنتهاء من إنجاز جلّ المساكن، ولم تبقى سوى بعض الاشغال الخفيفة بمشروعي الكاف ونبر، متوقعاً أن يقع توزيع هذه المساكن المبرمجة ضمن البرنامج الوطني للنهوض بالسكن الاجتماعي خلال هذه السنة أيضا.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن السلط الجهوية تقوم بإعداد القائمات النهائية للمنتفعين على ضوء الدراسات الاجتماعية لكل مترشح، باعتبارها الجهة المشرفة على هذا الملف، والمحدّدة لتاريخ توزيع هذه المساكن على أصحابها.

ويتضمن البرنامج الجهوي للسكن الاجتماعي بولاية الكاف بناء 203 مسكنا اجتماعيا موزعة على كل من مدن الكاف (78 مسكنا)، ونبر (48 مسكنا)، وتاجروين (27مسكنا)، وساقية سيدي يوسف (50 مسكنا).

وقد تمّ إلى حد الآن توزيع المساكن المبرمجة بمدينة ساقية سيدي يوسف على أصحابها في مناسبتين، فيما ينتظر أن يقع توزيع بقية المساكن الاحتماعية المبرمجة بباقي مدن الولاية خلال الفترة القليلة القادمة، علما وان لجنة وطنية يترأسها وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تشرف على البرنامج الوطني للنهوض بالسكن الاجتماعي بالتعاون مع الوزارات المعنية.


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