اهلي طرابلس الليبي يضم المدافع التونسي هيثم العيوني

اعلن اهلي طرابلس الليبي يوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع المدافع التونسي هيثم العيوني قادما من نادي بورسعيد المصري.

وسبق لهيثم العيوني (31 عاما) ان تقمص ايضا الوان شبيبة القيروان والنجم الساحلي والملعب التونسي.

ويحتل اهلي طرابلس المركز الثالث ضمن المجموعة الثانية للبطولة الليبية لكرة القدم برصيد 15 نقطة خلف الاتحاد المتصدر ب23 نقطة وابوسليم صاحب المركز الثاني ب16 نقطة.





