أنس جابر تستهل الأربعاء موسمها الجديد في بطولة آديلايد الأسترالية وتؤكد أنّ هدفها احراز لقب غراند سلام في 2023

أنس جابر تستهل الأربعاء موسمها الجديد في بطولة آديلايد الأسترالية وتؤكد أنّ هدفها احراز لقب غراند سلام في 2023

Publié le Lundi 02 Janvier 2023 - 10:48 قراءة: 1 د, 11 ث
      
تستهل لاعبة التنس أنس جابر يوم الاربعاء موسمها الجديد في عالم الكرة الصفراء لعام   2023بملاقاة الفائزة من مباراة الرومانية سورانا سيريستيا والسويسرية فيكتوريا غولوبيتش ضمن لقاءات الدور ثمن النهائي لبطولة  آديلايد ذات 500 نقطة المقامة على الأراضي الأسترالية.
وأعفيت أنس جابر، المصنفة ثانية عالميا، من خوض الدور الأول للبطولة التي تشهد مشاركة عدد من بطلات الغراند سلام والماسترز تتقدمهن البيلاروسية فيكتوريا آزارينكا المتوّجة
ب21 لقبا منها بطولة أستراليا المفتوحة في 2012 و2013 واللاتفية ايلينا أوستابينكو الفائزة ببطولة رولان غاروس 2017 والكازاخستانية ايلينا ريباكينا المتوّجة العام الماضي ببطولة ويمبلدون على حساب أنس جابر والكندية بيانكا أندرسكو الفائزة ببطولة أمريكا المفتوحة في 2019 دون اعتبار البيلاروسية آريانا سابالينكا المصنفة خامسة عالميا ووصيفة نهائي الجولة الختامية للموسم الماضي والحائزة على 10 ألقاب منها بطولة مدريد ودورة الدوحة للماسترز في 2020.
وتتطلع أنس جابر في مشاركتها في بطولة  آديلايد للفوز برابع ألقابها الاحترافية في الفردي بعد احرازها بطولة بيرمينغهام (250 نقطة) في 2021 وبطولة مدريد للماسترز (1000 نقطة) في 2022وبطولة برلين على الملاعب العشبية (500 نقطة) في 2022، وتقليص الفارق في النقاط مع المصنفة أولى عالميا البولونية ايغا شفاينتيك قبل خوض غمار بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربعة الكبرى.
وكانت أنس جابر قد صرّحت خلال المؤتمر الصحفي لبطولة أديلايد أنّها تشعر بأنّ العام الجديد 2023 سيكون مميزا جدا بالنسبة لها بعدما مرّت بتجربة نهائيين في بطولات الغراند سلام، في اشارة لبطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة.
وأوضحت أنّها ستفعل ما بوسعها هذا الموسم للفوز ببطولة غراند سلام مشيرة الى أنّ استعدادتها للموسم الجديد جرت على أكمل وجه.

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