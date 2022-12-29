البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة 17

في ما يلي برنامج مباريات الجولة 17 للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، المقررة يوم الأحد القادم:



الأحد 2 جانفي 2023

في قاعة أريانة

الشبيبة الرياضية بالمنازه - النادي الافريقي ( 18:00 س)

في قاعة بوهيمة رادس

النجم الرياضي الرادسي - الاتحاد الرياضي الأنصار ( 18:00 س)

في قاعة الزهراء

الزهراء الرياضية - الملعب النابلي ( 18:00 س)

في قاعة محمد المزالي المنستير

الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي الساحلي ( 18:00 س)

في قاعة عزيز ميلاد القيروان

الشبيبة الرياضية القيروانية - الدالية الرياضية بقرمبالية ( 18:00 س)



