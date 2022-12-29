البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة 17

في ما يلي برنامج مباريات الجولة 17 للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، المقررة يوم الأحد القادم:
الأحد 2 جانفي 2023
في قاعة أريانة
الشبيبة الرياضية بالمنازه - النادي الافريقي ( 18:00 س)
في قاعة بوهيمة رادس
النجم الرياضي الرادسي - الاتحاد الرياضي الأنصار ( 18:00 س)
في قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية - الملعب النابلي ( 18:00 س)
في قاعة محمد المزالي المنستير
الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي الساحلي ( 18:00 س)
في قاعة عزيز ميلاد القيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية - الدالية الرياضية بقرمبالية ( 18:00 س)
الأحد 2 جانفي 2023
في قاعة أريانة
الشبيبة الرياضية بالمنازه - النادي الافريقي ( 18:00 س)
في قاعة بوهيمة رادس
النجم الرياضي الرادسي - الاتحاد الرياضي الأنصار ( 18:00 س)
في قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية - الملعب النابلي ( 18:00 س)
في قاعة محمد المزالي المنستير
الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي الساحلي ( 18:00 س)
في قاعة عزيز ميلاد القيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية - الدالية الرياضية بقرمبالية ( 18:00 س)
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