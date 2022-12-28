جمعية جليج للبيئة البحرية تعرض نتائج دراسة حول التصرف في النفايات بجزيرة جربة

جمعية جليج للبيئة البحرية تعرض نتائج دراسة حول التصرف في النفايات بجزيرة جربة

Publié le Mercredi 28 Decembre 2022 - 20:43 قراءة: 1 د, 6 ث
      
قدمت اليوم جمعية "جليج للبيئة البحرية" بجربة في اطار اختتامها لمشروع "بلاستي ستوب" نتائج الدراسة العلمية والميدانية حول التصرف في النفايات بجزيرة جربة التي انجزتها طيلة سنة بمشاركة عدة فاعلين واطراف ذات العلاقة بالنفايات بالجزيرة من مستهلكين ومنتجين ومجمعين للبلاستيك والبلديات والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وعينة من العائلات الموزعة بين المعتمديات الثلاث بالجزيرة اي ما يمثل 10 بالمائة من سكانها / 2000 عائلة/.

وتمثلت هذه النتائج في تشخيص مصادر النفايات وانواعها ومصيرها مع الوقوف على سلوك المواطن ومدى قابليته لتغيير سلوكه واعتماد طرق للحد من استهلاك البلاستيك وفق منسقة المشروع "بلاسي ستوب" عائدة بن حسن.

ولفتت الى ما كشفته الدراسة من اهمية وعي المواطن وتحمسه للتفاعل مع اية مبادرة للحد من البلاستيك والتخفيف من حدة استهلاكه مع تاكيده الانخراط في الفرز من المصدر وانجاح كل الاعمال في الاتجاه.

واشارت الى ما تم القيام به في اطار المشروع من مبادرات منها وضع 39 حاوية لجمع قوارير البلاستيك بمليتة والحشان وتنظيم حملات تحسيسية في الاسواق والمدارس حول مخاطر البلاستيك وضرورة استعمال بدائل اخرى الى جانب وضع فضاء ترفيهي ايكولوجي بصدد التهيئة سيتم تركيز العاب من البلاستيك المرسكل.
وتمت مناقشة نتائج الدراسة والخروج بعدة مقترحات من شانها ان تساعد اصحاب القرار من بلديات وغيرها لاتخاذ الاجراءات اللازمة و خاصة تعميم الفرز من المصدر وتوفير الاليات لذلك ثم الرسكلة والتثمين .



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