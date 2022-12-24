مدنين : انفجار قارورة غاز منزلي تخلف حالتي وفاة و5 اصابات من نفس العائلة

اسفر حادث انفجار قارورة غاز منزلي مساء اليوم عن وفاة شخصين وتسجيل 5 اصابات متفاوتة الخطورة وذلك باحد المنازل بمنطقة القرين من معتمدية سيدي مخلوف بولاية مدنين وفق مصدر من الادارة الجهوية للصحة بمدنين.



واوضح نفس المصدر ان الضحتين وهما امراة تبلغ من العمر 67 سنة وطفلة لاتتعدى ال 3 سنوات تم العثور على جثتيهما متفحمتين فيما تم نقل المصابين وهم من نفس العائلة اربعة منهم الى المستشفى المحلي بسيدي مخلوف عبر سياراتي اسعاف والمصاب الخامس وهو الاب تم نقله عبر وسيلة نقل خاصة الى المستشفى الجامعي بمدنين .

وفي علاقة بالحادثة تم فتح بحث امني للوقوف على اسباب الحادثة بعد تحول الجهات الامنية الى مكان الحادثة.



