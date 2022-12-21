افتتحت، اليوم الأربعاء، بقصر العلوم بالمنستير، فعاليات الملتقى الوطني للموسيقى والكورال بالمدارس الإبتدائية الذي تنظمه المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير بالتعاون مع وزارة التربية بمشاركة حوالي 520 طفلا من 26 مندوبية بالجمهورية، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية بالمنستير الحبيب الحدادي.

وأكد والي المنستير، المنذر بن سيك علي، بالمناسبة، على أهمية هذا الملتقى متعدّد الأبعاد في التأطير الفني للطاقات الإبداعية التلمذية التي تمثّل الكنز الحقيقي للبلاد، وفق تعبيره.

وذكر المدير العام لتفقدية التربية بوزارة التربية، خميس بوعلي، في كلمة ألقاها خلال الحفل الافتتاحي، أنّ هذا الملتقى الوطني يتنزّل ضمن تقاليد وزارة التربية الراسخة في الاحتفاء بالتلاميذ، وفي إطار انفتاح الحياة المدرسية على الحياة الثقافية والاجتماعية، بما يؤكد أنّ التعلمات المنجزة في المدرسة العمومية ذات روافد أخرى، مثمنا الجهود المبذولة لتنظيم هذا الملتقى الذي يعكس جهود مختلف مندوبيات التربية بالجمهورية في إعداد أجيال جديدة من أجل مستقبل أفضل.

ويعدّ هذا الملتقى من المحطات الهامّة لتحفيز التلاميذ على الانخراط في الأندية الثقافية والترفيهية في المدارس الابتدائية قصد إضفاء حيوية وحركية خاصة في المدارس العمومية، حسب ما أكّده لـ"وات" المتفقد العام مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير، محمّد علي بيوض.

وأكدّ بيوض أنّ الأطفال متعطّشون إلى مثل هذه التظاهرات الثقافية، وأنّ ظهور الطفل على الركح والتصفيق له وتشجيعه لا يعطيه دفعا نفسيا ومعنويا فحسب بل يجعله فاعلا في حياته الشخصية والعامة ويساعده على التفوق في الدراسة، وفق تعبيره.

وتضمن حفل الافتتاح عرضا تنشيطيا للأطفال، وعرضا للموسيقى الفولكلورية مع أيمن بن جمعة، وعرضا بتقنية "الهولوغرام" تم من خلاله تكريم الفنانة فائزة المحرصي.

ويواكب الجمهور التلمذي وعدد من المربين والأولياء، على إمتداد اليوم الأوّل من الملتقى، عروضا من المندوبيات الجهوية للتربية بمدنين، والقصرين، والكاف، وتطاوين، وسليانة، وبنزرت، ومنوبة، وصفاقس1، وصفاقس2، والمهدية، وسوسة، وقابس، وقبلي، وباجة، وقفصة، وسيدي بوزيد، وزغوان.

وتتواصل العروض غدا الخميس 22 ديسمبر الجاري مع عروض من المندوبيات الجهوية للتربية بتونس1، وتونس2، وأريانة، وبن عروس، ونابل، وستكون العروض يوم 23 ديسمبر الجاري من توزر، وجندوبة، والقيروان، والمنستير.

كما خصّصت جوائز قيمة للمشاركين في الأداء الفردي، والعزف الفردي، وجائزة المدارس وجائزة للمنتخبات.



