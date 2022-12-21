بنزرت: ورشة تحسيسيّة حول مشروع حماية المناخ من خلال الاقتصاد الدائري "بروتاكت"

احتضنت مدينة بنزرت، أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، فعاليات ورشة إعلامية وتحسيسية لفائدة ممثلي وسائل الاعلام الجهوي ببنزرت حول مشروع حماية المناخ من خلال الاقتصاد الدائري «بروتاكت» المنجز بالشراكة بين تونس ووكالة التعاون الفني الألمانية، وبتمويل من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية بأكثر من 16 مليون دينار (5 ملايين أورو).

وتضمّنت فعاليات الورشة، التي أدارها كل من الخبير البيئي ومنسق مشروع "بروتاكت"، سيف الدرويش، والخبير الإعلامي والاتصالي، فارس الخياري، الى جانب ممثلة وكالة التعاون الفني الألماني، مريم بركاتي، عرضا مفصّلا حول أهمية الاقتصاد الدائري في الحفاظ على البيئة والحدّ من التحديات الكبرى وتأثيرات التغيرات المناخية، الى جانب الفرص الإيجابية المتوفرة لاستغلال الاقتصاد الدائري في العملية التنموية والاجتماعية، من حيث بعث مؤسسات اقتصادية مختصة في المجال وتوفير مكامن عمل لفائدة جميع الفئات والشرائح الاجتماعية الباحثة عن شغل.

كما تضمّنت فقرات الورشة، التي دارت في اطار حواري مشترك هادف بين أعضاء لجنة التنظيم والحضور الإعلامي والرسمي، زيارة ميدانية لمشروع تثمين النفايات الخضراء ببنزرت المدينة تم الاطلاع خلالها على مراحل وتقنيات معالجة فواضل الاجنة وحسن التصرف المستديم فيها عبر تحويلها لسماد عضوي لاستغلاله في تسميد الأرض من جديد وسبل تطوير المشروع وتعميمه لاحقا.

ويهدف مشروع حماية المناخ من خلال الاقتصاد الدائري «بروتاكت»، الذي يتواصل على امتداد 4 سنوات (إلى غاية جوان 2024) في 3 ولايات نموذجية هي القيروان وقفصة وبنزرت، إلى تنمية قدرات الوكالة الوطنيّة للتصرف في النفايات، وتكوين أعوان واطارات البلديات حول نظام التصرف المستدام في النفايات عبر المعالجة والتثمين، والى تعزيز دور القطاع الخاص في التصرّف المستدام في النفايات عبر وضع خطة عمل لإدماجه في إدارة النفايات بطريقة تحترم البيئة، مع خلق مواطن الشغل، الى رفع درجات التوعية والتحسيس لدى الناشئة خاصة بأهمية المناخ والتصرف الجيّد في النفايات، وإلى خلق مشروعين في المجال، في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بكل جهة من الجهات الثلاث المشاركة في المشروع.



