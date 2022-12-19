أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن المعطيات الاولية المتعلقة بفرز نتائج الانتخابات التشريعية تظهر فوز 21 مترشحا من الدور الاول، مضيفا ان الدور الثاني لهذه الانتخابات سيشمل 133 دائرة من جملة 161 دائرة .

وأوضح التيلي المنصري في تصريح ل"وات" الاثنين أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستعلن مساء اليوم عن النتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابات التشريعية اليت جرت يوم 17 ديسمبر الجاري، مبينا أن من بين 21 مترشحا فائزا خلال هذه الدورة، 19 مترشحا خاضوا الانتخابات في دوائرترشح فيها متنافسان اثنان او مترشح وحيد، ودائرتين شهدت فوز مترشح بأغلبية الأصوات رغم ترشح أكثر من مترشحين اثنين فيها



وقد شهدت 10 دوائر انتخابية ترشح شخص واحد للانتخابات التشريعية (3 بالخاج و7 بالداخل) ، وهو ما يؤدي آليا الاعلان عن فوزهم في الدور الأول من الانتخابات التشريعية، اذ ينص الفصل 109 جديد من المرسوم عدد 55 المنقح للقانون الانتخابي ل15 سبتمبر 2022، أنه "اذا تقدم الى الانتخابات مترشح واحد في الدائرة الانتخابية، فانه يصرح بفوزه منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها".



ووفق الفصل 110 جديد من القانون الانتخابي فانه "اذا تحصل أحد المترشحين في الدائرة الانتخابية على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الدور الأول، فانه يصرح بفوزه بالمقعد. وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى يتقدم اليها المترشحان المحرزان على اكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

وذكر التليلي المنصري، أن باب الطعون سيتم فتحه بداية من يوم غد الثلاثاء، بعد اعلان هيئة الانتخابات رسميا مساء اليوم الاثنين عن النتائج الأولية للدورة الأولى للتشريعية، على أن تتواصل اجال تقديم الطعون في دوريها الابتدائي والاستئنافي على مدى شهر، يتم اثرها الاعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات التشريعية يوم 19 جانفي القادم.

وينص الفصل 148 من القانون الانتخابي على اجال تقديم الطعون بالنسبة للانتخابات التشريعية واجراءاته .

وأضاف الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات أن الحملة الانتخابية للدورة الثانية للانتخابات التشريعية ستنطلق يوم 20 جانفي 2022، كما سيكون يوم الاقتراع هذه الدورة الى حدود الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في دورتيها الأولى والثانية يوم 3 مارس 2023 القادم.

وتعلن مساء اليوم الاثنين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية الرسمية للدور الأول من الانتخابات التشريعية، التي تم تنظيمها يوم 17 ديسمبر الجاري، و شارك فيها 1055 مترشحا .



