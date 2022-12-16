وفاة تلميذ إثر سقوطه من صندوق عربة: فتح محضر بحث والسائق في حالة تقديم

وفاة تلميذ إثر سقوطه من صندوق عربة: فتح محضر بحث والسائق في حالة تقديم

Publié le Vendredi 16 Decembre 2022 - 20:57 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أكد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين رياض نويوي، في تصريح لاذاعة موزاييك، اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022، أن النيابة العمومية أذنت بفتح محضر بحث مرور بعد وفاة الطفل محمد تقي جباري، البالغ من العمر 15 سنة، في الطريق الرابطة بين مدرسته الإعدادية بالدغرة ومقر سكناه بفج بوحسين، الواقعة في سفح جبل الشعانبي.

وأشار إلى أن النيابة العمومية أذنت بمثول سائق العربة في حالة تقديم، يوم الإثنين القادم.

وكان المندوب الجهوي للتربية بالقصرين حمادي الحامدي قد أكد لموزاييك وفاة الطفل محمد تقي، مساء الخميس، إثر سقوطه، الإثنين المنقضي، من الصندوق الخلفي لعربة كانت تقله من المدرسة الإعدادية بالدغرة نحو منزله رفقة عدد من زملائه.

وأشارت مصادر نقابية لموزاييك إلى غياب النقل عن المنطقة فترة الامتحانات، ما يدفع التلاميذ للركوب في الصناديق الخلفية للسيارات من أجل الذهاب أو العودة من مدارسهم.

ويقوم سواق العربات بنقل التلاميذ على وجه الفضل لتجنب تنقل الأطفال لكيلومترات كثيرة خصوصا في المناطق الجبلية التي تفتقر لكل المقومات الأساسية.

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