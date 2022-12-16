تقدّمت عمليات البذر في إطار موسم الزراعات الكبرى بولاية سليانة بـ 94 بالمائة بالنسبة للقمح والشعير والقمح الليّن، وبـ100 بالمائة بالنسبة للأعلاف، و46 بالمائة بالنسبة للبقول الخريفية، وفق ما ذكره رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة محمد طاهر عزّوز.



وأضاف عزّوز، في تصريح لـ"وات"، أن الكميات الموضوعة من البذور الممتازة، والتي وصلت للجهة، بلغت 37220 قنطار أي ما يعادل 92 بالمائة من الحصة المخصّصة لولاية سليانة، وتتوزع إلى 33500 قنطار قمح صلب، و1800 قنطار قمح لين، و 2370 قنطارا من الشعير، و7700 قنطار من بذور الشعير العادية.



وأشار إلى أن كميات الأسمدة الفسفاطية والأزوطية التي وصلت للجهة منذ بداية الموسم بلغت 12270 قنطارا من سماد "سيبير 45" (وجود مخزون 2000 قنطار حاليا في المراكز)، و77 قنطار ألف من مادة د.أ.ب (1600 قنطار حاليا في المراكز) و20 ألفا و500 قنطار أمونيتر، في انتظار الترفيع من حصّة الجهة في هذه المادة.



ولفت المسؤول، في سياق آخر، إلى أن الأمطار التي شهدتها الجهة منذ بداية الموسم (1 سبتمبر) بلغت 62 مم، وهي كميات غير كافية وتمثّل 17 بالمائة من المعدل العادي للفترة و14 بالمائة من المعدل السنوي، وفق تأكيده.



