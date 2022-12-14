بوعسكر لوفد عن مركز كارتر :" مواكبة الصحفيين والملاحظين للانتخابات التشريعية المقبلة ضمانة إضافية ودلالة على شفافية هذا الموعد الانتخابي

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، يوم الثلاثاء ،خلال لقاء مع وفد من قيادات مركز كارتر قدمت إلى تونس من أمريكا بمناسبة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، أن مجلس الهيئة "منفتح" على كل مكونات المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية معتبرا أن مواكبة الصحفيين والملاحظين المحليين والدوليين للانتخابات التشريعية المقبلة " يمثل ضمانة إضافية ودلالة على شفافية هذا الموعد الانتخابي الهام ونزاهته، وعلى حيادية الهيئة وتعاملها مع كل الأطراف على قدم المساواة"، حسب ما نقل عنه بلاغ للهيئة نشرته مساء اليوم.





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من جهته أفاد رئيس الوفد الزائر أن مركز كارتر قرر إيفاد بعثـــة ملاحظين تتكون من 60 ملاحظا نظرا للأهمية التي تحظى بها تونس وتجربتها في الانتقال الديمقراطي مشددا على أن المركز " حريص على أن تكون تقارير البعثة في إطار النزاهة والموضوعية واحترام استقلالية المؤسسة".وأشاد بمستوى التعاون بين مركز كارتر والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مذكرا بأن بعثات الملاحظين التابعين للمركز واكبت كل المواعيد الانتخابية في تونس منذ 2011 وتم نشر عدة تقارير حولها تضمنت عدة توصيات ونوهت أيضا بنزاهة العملية الانتخابية و حرفية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.و قدم فاروق بوعسكر خلال اللقاء بسطة حول الإطار القانونـي الجديد المنظـــم للانتخابات وعن الاستعدادات الجاريـــة لتنظيم الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 مؤكدا، في هذا الصدد، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تملك من التجربة ومن الخبرات البشريــــــة ما يمكنها من تنظيم أي استحقاق انتخابيوأشار إلى حرص مجلس الهيئة على تكريس مبدأ الشفافية والحفاظ على مبادئ الاستقلالية والنزاهة والأهمية الكبرى التي يوليها لحسن آداء أعوان الهيئـة لمهامهم والتزامهم بالحياد والاستقلالية وإنفاذ القانون على الجميع.وحضر اللقاء أعضاء مجلس الهيئة ماهر الجديدي ومحمود الواعر ومحمد نوفل فريخة.وترشح للانتخابات التشريعية المقبلة 1055 مترشحا داخل تونس وخارجها سيتنافسون على مقاعد البرلمان المقبل و عددها 161 مقعدا.وسيصوت التونسيون في الداخل يوم السبت المقبل 17 ديسمبر 2022 في حين يبدأ تصويت الناخبين في الخارج يوم 15 من الشهر الجاري ويستمر 3 أيام .