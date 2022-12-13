كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد

تمّ خلال 24 ساعة المنقضية (من السابعة من صباح أمس الإثنين إلى السابعة من صباح الثلاثاء) تسجيل نزول كميّات متفاوتة من الأمطار تراوحت في مجملها بين 1 و9 مليمتر. في مايلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.







//ولاية زغوان// مقر 2 / بئر مشارقة 1 / سد وادي الرمل 2 /



..



.

//ولاية بنزرت// منزل بورقيبة 3 / غزالة 3 / العزيب 1 / العالية 3 / أوتيك 2 / ماطر 2 / بنزرت المينة 2 / غار الملح 1 / سجنان 3 / سيدي أحمد 3 / تينجة 5



//ولاية جندوبة// طبرقة 4 / عين دراهم 1 / فرنانة 9 / بني مطير 2 / طبرقة 4 / سد بربرة 1

..



//ولاية باجة// باجة المحطة 1 / نفزة 1 / تيبار 1 /



//ولاية الكاف// الكاف 2 / قلعة سنان 1 /



//ولاية تونس// سيدي بوسعيد 2



واتسمت أهم الظواهر الجوية خلال الــ 24 ساعة الفارطة بهبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكلم/س نحو 72 بتطاوين و 65 بتالة و 58 ببنزرت نابل، طبرقة والنفيضة و 54 ببرج العامري، سليانة، القصرين ومطماطة.



//ولاية زغوان// مقر 2 / بئر مشارقة 1 / سد وادي الرمل 2 ///ولاية بنزرت// منزل بورقيبة 3 / غزالة 3 / العزيب 1 / العالية 3 / أوتيك 2 / ماطر 2 / بنزرت المينة 2 / غار الملح 1 / سجنان 3 / سيدي أحمد 3 / تينجة 5//ولاية جندوبة// طبرقة 4 / عين دراهم 1 / فرنانة 9 / بني مطير 2 / طبرقة 4 / سد بربرة 1//ولاية باجة// باجة المحطة 1 / نفزة 1 / تيبار 1 ///ولاية الكاف// الكاف 2 / قلعة سنان 1 ///ولاية تونس// سيدي بوسعيد 2واتسمت أهم الظواهر الجوية خلال الــ 24 ساعة الفارطة بهبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكلم/س نحو 72 بتطاوين و 65 بتالة و 58 ببنزرت نابل، طبرقة والنفيضة و 54 ببرج العامري، سليانة، القصرين ومطماطة.