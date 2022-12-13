كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد


Publié le Mardi 13 Decembre 2022 - 12:25 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تمّ خلال 24 ساعة المنقضية (من السابعة من صباح أمس الإثنين إلى السابعة من صباح الثلاثاء) تسجيل نزول كميّات متفاوتة من الأمطار تراوحت في مجملها بين 1 و9 مليمتر. في مايلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.


//ولاية زغوان// مقر 2 / بئر مشارقة 1 / سد وادي الرمل 2 /

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//ولاية بنزرت// منزل بورقيبة 3 / غزالة 3 / العزيب 1 / العالية 3 / أوتيك 2 / ماطر 2 / بنزرت المينة 2 / غار الملح 1 / سجنان 3 / سيدي أحمد 3 / تينجة 5

//ولاية جندوبة// طبرقة 4 / عين دراهم 1 / فرنانة 9 / بني مطير 2 / طبرقة 4 / سد بربرة 1
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//ولاية باجة// باجة المحطة 1 / نفزة 1 / تيبار 1 /

//ولاية الكاف// الكاف 2 / قلعة سنان 1 /

//ولاية تونس// سيدي بوسعيد 2

واتسمت أهم الظواهر الجوية خلال الــ 24 ساعة الفارطة بهبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكلم/س نحو 72 بتطاوين و 65 بتالة و 58 ببنزرت نابل، طبرقة والنفيضة و 54 ببرج العامري، سليانة، القصرين ومطماطة.

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